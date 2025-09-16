Генштаб сообщил, что 8 сентября 2025 года Силы обороны нанесли удар по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области, передает 24 Канал.
Смотрите также Уничтожено еще 910 оккупантов, РСЗО и спецтехнику: потери врага на 16 сентября
Какие последствия атаки на россиян в Донецкой области?
Были атакованы командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вооруженных сил России. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.
Генштаб подтвердил поражения личного состава противника, в частности, и из числа командования.
Известно, что по пунктам управления прилетело всего лишь через несколько дней после того, как их посетил министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.
"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил России", – объяснили в ведомстве.
Что известно о последних поражениях врага и его техники?
Спецназовцы ГУР Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области. Стоимость одного ЗРК составляет от 40 до 50 миллионов долларов.
В Орловской области России произошел взрыв на железной дороге, в результате чего погибли двое сотрудников Росгвардии. Из-за инцидента было задержано движение поездов.
Украинские силы атаковали командный пункт оккупантов в Воскресенке Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере двух подполковников армии России. В результате операции ГУР и Мариупольского Сопротивления уничтожено 17 офицеров и 1 рядового, которые руководили наступлением России на фронте.