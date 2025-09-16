Генштаб сообщил, что 8 сентября 2025 года Силы обороны нанесли удар по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки на россиян в Донецкой области?

Были атакованы командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск вооруженных сил России. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении.

Генштаб подтвердил поражения личного состава противника, в частности, и из числа командования.

Известно, что по пунктам управления прилетело всего лишь через несколько дней после того, как их посетил министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил России", – объяснили в ведомстве.

