При этом общие потери противника уже превысили 1 096 000 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Какие потери России по состоянию на 15 сентября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 096 430 (+910) человек;
  • танков – 11 184 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 274 (+5);
  • артиллерийских систем – 32 810 (+26);
  • РСЗО – 1490 (+2);
  • средств ПВО – 1217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);
  • крылатых ракет – 3718 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 770 (+72);
  • специальной техники – 3965 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях России: последние новости

  • 15 сентября ГУР опубликовало перехват, в котором россиянка рассказывала о своем родственнике-оккупанте. Из ее разговора стало известно, что из одного свода в 25 человек на фронте выжило только двое.

  • Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что россияне прибегают к странным действиям, чтобы уберечь свою жизнь. Оккупанты прячутся в черные пакеты (заранее), и пытаются двигаться в сторону украинских позиций.

  • Черняк также отметил, что оккупантам приходится вести боевые действия в довольно тяжелых условиях. Враг имеет проблемы с логистикой – банально нехватка пищи и воды на труднодоступных позициях. А вот со стрелковым оружием, минометами, артиллерией недостатка точно нет.