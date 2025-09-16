При этом общие потери противника уже превысили 1 096 000 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 15 сентября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 096 430 (+910) человек;
- танков – 11 184 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 274 (+5);
- артиллерийских систем – 32 810 (+26);
- РСЗО – 1490 (+2);
- средств ПВО – 1217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);
- крылатых ракет – 3718 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 770 (+72);
- специальной техники – 3965 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о потерях России: последние новости
15 сентября ГУР опубликовало перехват, в котором россиянка рассказывала о своем родственнике-оккупанте. Из ее разговора стало известно, что из одного свода в 25 человек на фронте выжило только двое.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что россияне прибегают к странным действиям, чтобы уберечь свою жизнь. Оккупанты прячутся в черные пакеты (заранее), и пытаются двигаться в сторону украинских позиций.
Черняк также отметил, что оккупантам приходится вести боевые действия в довольно тяжелых условиях. Враг имеет проблемы с логистикой – банально нехватка пищи и воды на труднодоступных позициях. А вот со стрелковым оружием, минометами, артиллерией недостатка точно нет.