При этом общие потери противника уже превысили 1 096 000 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 15 сентября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 096 430 (+910) человек;

танков – 11 184 (+0);

боевых бронированных машин – 23 274 (+5);

артиллерийских систем – 32 810 (+26);

РСЗО – 1490 (+2);

средств ПВО – 1217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);

крылатых ракет – 3718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 770 (+72);

специальной техники – 3965 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях России: последние новости