Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, объяснив, какие именно проблемы есть у вражеских военнослужащих. Также из перехваченного ГУР разговора оккупантов, стало известно, что россияне несут большие потери. В частности, россиянка жаловалась на ранение своего родственника, из взвода которого выжило только двое.

В чем на фронте у россиян нет дефицита?

Черняк отметил, что в российской армии есть проблемы, как и в любой. Однако надеяться на то, что они, вероятно, снизят темпы наступательных действий, – не стоит.

Они имеют проблему с логистикой, и она существует уже очень давно. Это банально нехватка еды и воды на труднодоступных российских позициях. Туда с дронов россияне сбрасывают только батареи к радиостанции, потому что оккупанты обращают огромное внимание на связь. И, возможно, воду, но в очень ограниченном количестве,

– отметил офицер бригады "Рубеж".

Вражеские бойцы на этих позициях сидят буквально без еды и воды довольно длительное время.

Однако российское командование не обращает внимания на такие вещи и их военнослужащие знают, если они, бедные и несчастные, сидя там без воды и пищи, попытаются откатиться назад, то их просто пристрелят. Или, как сейчас, модно, пригрозят сделать на них сброс,

– пояснил Владимир Черняк.

В то же время проблем со стрелковым вооружением, артиллерией, минометами и т.д., по его словам, у противника точно нет.

Если сравнить с 2022 годом, то, конечно, что у россиян сейчас ограниченное количество боеприпасов, потому что уже нет того количества огненного вала, который они старались делать тогда,

– вспомнил офицер бригады "Рубеж".

Однако сейчас противостояние перешло в состояние технологической войны. Он добавил, что если говорить об основных средствах поражения, которые использует противник, то это – FPV-дроны, БПЛА различных типов. У врага точно нет дефицита с дронами, боевыми частями и пилотами, которые управляют БПЛА.

Какие потери несут россияне на фронте?