Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военного Станислава Бунятова с псевдонимом "Осман".

Что известно о зачистке поселка Ямполь?

Недавно украинские защитники осуществили эффективную зачистку на севере Донецкой области недалеко от поселка Ямполь. Силы обороны имели успех несмотря на напряженную ситуацию на Лиманском направлении.

Так военные ликвидировали несколько российских военных, часть оккупантов, которые попали им в угол зрения, были взяты в плен.

Заметим! Поселок Ямполь расположен в 6 километрах от оккупированной территории и почти в 12 километрах от Лимана.

Где расположен поселок Ямполь, который зачистили Силы обороны: показываем на карте

Станислав Бунятов добавил, что российские оккупанты постоянно накапливают резервы. К тому же регулярные штурмы по всей полосе Купянск – Северск не останавливаются.

Что известно о ситуации на Северско-Лиманской агломерации?