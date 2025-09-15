Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військового Станіслава Бунятова на псевдо "Осман".

Що відомо про зачистку селища Ямпіль?

Нещодавно українські захисники здійснили ефективну зачистку на півночі Донецької області неподалік селища Ямпіль. Сили оборони мали успіх попри напружену ситуацію на Лиманському напрямку.

Так військові ліквідували кілька російських військових, частину окупантів, які потрапили їм в кут зору, було взято в полон.

Зауважимо! Селище Ямпіль розташоване за 6 кілометрів від окупованої території та за майже 12 кілометрів від Лимана.

Де розташоване селище Ямпіль, яке зачистили Сили оборони: показуємо на карті

Станіслав Бунятов додав, що осійські окупанти постійно накопичують резерви. До того ж регулярні штурми по всій смузі Куп’янськ – Сіверськ не зупиняються.

Що відомо про ситуацію на Сіверсько-Лиманській агломерації?