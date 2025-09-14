Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Де на фронті були бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Ворог 8 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Станом на 22:00 14 вересня три бойові зіткнення тривали.

Агресор намагався 8 разів атакувати українські позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривали.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривали станом на 22:00. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

Бої у напрямку Лиману: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 8 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій тривав.

Втрати ворога біля Покровська за добу склали 128 осіб убитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; ЗСУ уразили одну реактивну систему залпового вогню та одну гармату.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень на момент звіту тривали.

Атаки на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Яка ситуація на фронті?