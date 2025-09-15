Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что оккупанты совершают странные маневры на поле боя, пытаясь оставаться незаметными для ВСУ. В частности, когда они продвигаются вперед и замечают приближение украинских дронов, буквально запрыгивают в черные пакеты.

Какие действия россиян вызывают смех у военных?

Очевидно, так они пытаются как-то обезопасить себя.

Основная задача маскировки – это или спрятаться, или уменьшить свой тепловой след, или создать определенные препятствия в работе разведывательного дрона. Однако, очевидно, им сказали: если тебя не будет видно – тебя не заметят,

– рассказал Владимир Черняк.

Он объяснил, что россияне уже давно пытаются использовать различные средства, чтобы оставаться незаметными. Самое забавное, по мнению военного, – это попытки маскировки с помощью обычных палаток.

Аэроразведчики наблюдают за полем боя и видят, как раскрытая палатка движется в сторону украинских позиций. Такая тактика оказалась неэффективной, однако противник учится и постоянно ищет новые решения.

"Конечно, если в палатке нет какой-то специальной подкладки – хотя бы из фольги – она тебе ничем не поможет. Так же, как и черные пакеты. Однако, я думаю, это был какой-то момент "сарафанного радио" в российской армии: кто-то кому-то сказал, будто черные пакеты или палатки действительно помогают прятаться от дронов. Вот они и попробовали. Но потом дружно все погибли – и ничего у них не получилось", – сказал военный.

Есть также тепловизионные плащи, которые значительно уменьшают тепловой след военных во время передвижения. Однако чаще всего на штурмовые действия россияне отправляют бывших заключенных.

Он добавил, что, конечно, в армии России есть и кадровые военные – именно они сейчас в основном приобщаются к штурмовым операциям. Именно таких военных и обеспечивают тепловизионными плащами, поскольку на них российскому командованию уже не все равно.

Чем важны наземные дроны?

Он также добавил, что в бригаде НГУ сейчас проводится сбор средств на наземные дроны. Эти роботизированные комплексы значительно облегчают работу военным. Их наибольшая ценность заключается в том, что они позволяют эффективно выполнять логистические задачи – именно на логистику враг сейчас охотится больше всего.

Один дрон может нести до 100 килограммов полезной нагрузки – это вода, еда, боеприпасы, которые доставляются непосредственно к линии боевого соприкосновения, при этом оставаясь малозаметными.

То есть теперь не нужно военнослужащим ехать на пикапе или бронированной технике десятки километров, избегая дронов и артиллерийских обстрелов, чтобы доставить все необходимое на позиции. Эту задачу теперь может выполнять наземный дрон.

Какова ситуация на поле боя?