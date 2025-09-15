Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что оккупанты совершают странные маневры на поле боя, пытаясь оставаться незаметными для ВСУ. В частности, когда они продвигаются вперед и замечают приближение украинских дронов, буквально запрыгивают в черные пакеты.
Какие действия россиян вызывают смех у военных?
Очевидно, так они пытаются как-то обезопасить себя.
Основная задача маскировки – это или спрятаться, или уменьшить свой тепловой след, или создать определенные препятствия в работе разведывательного дрона. Однако, очевидно, им сказали: если тебя не будет видно – тебя не заметят,
– рассказал Владимир Черняк.
Он объяснил, что россияне уже давно пытаются использовать различные средства, чтобы оставаться незаметными. Самое забавное, по мнению военного, – это попытки маскировки с помощью обычных палаток.
Аэроразведчики наблюдают за полем боя и видят, как раскрытая палатка движется в сторону украинских позиций. Такая тактика оказалась неэффективной, однако противник учится и постоянно ищет новые решения.
"Конечно, если в палатке нет какой-то специальной подкладки – хотя бы из фольги – она тебе ничем не поможет. Так же, как и черные пакеты. Однако, я думаю, это был какой-то момент "сарафанного радио" в российской армии: кто-то кому-то сказал, будто черные пакеты или палатки действительно помогают прятаться от дронов. Вот они и попробовали. Но потом дружно все погибли – и ничего у них не получилось", – сказал военный.
Есть также тепловизионные плащи, которые значительно уменьшают тепловой след военных во время передвижения. Однако чаще всего на штурмовые действия россияне отправляют бывших заключенных.
Он добавил, что, конечно, в армии России есть и кадровые военные – именно они сейчас в основном приобщаются к штурмовым операциям. Именно таких военных и обеспечивают тепловизионными плащами, поскольку на них российскому командованию уже не все равно.
Чем важны наземные дроны?
Он также добавил, что в бригаде НГУ сейчас проводится сбор средств на наземные дроны. Эти роботизированные комплексы значительно облегчают работу военным. Их наибольшая ценность заключается в том, что они позволяют эффективно выполнять логистические задачи – именно на логистику враг сейчас охотится больше всего.
Один дрон может нести до 100 килограммов полезной нагрузки – это вода, еда, боеприпасы, которые доставляются непосредственно к линии боевого соприкосновения, при этом оставаясь малозаметными.
То есть теперь не нужно военнослужащим ехать на пикапе или бронированной технике десятки километров, избегая дронов и артиллерийских обстрелов, чтобы доставить все необходимое на позиции. Эту задачу теперь может выполнять наземный дрон.
Какова ситуация на поле боя?
По данным DeepState, россияне продолжают попытки продвинуться на севере, в частности в Сумской области. Впрочем, им не удалось достичь успеха. Так же провалились и атаки на Харьковском направлении – возле Волчанска, Великого Бурлука, а также в районе Купянска.
- Впрочем, россиянам удалось продвинуться на четырех направлениях: в частности, в районе Константиновки – Дружковки, на Покровском и Новопавловском направлениях, а также на Днепропетровщине.
- Россияне захватили несколько сел в Днепропетровской области – в частности Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград и Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового.