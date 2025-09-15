Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне добились успеха в направлении Покровска и на западе Запорожской области.

Что происходит на линии соприкосновения?

Российские военные продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

В частности, 13 и 14 сентября оккупанты совершили атаки в Курской и Сумской областях – к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и на северо-восток вблизи Юнаковки.

Без успехов захватчиков прошли их попытки продвижения на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, и в направлении Великого Бурлука – на северо-восток вблизи Хатнего и Амбарного и на восток к Одрадному.

вблизи Волчанска, и в направлении Великого Бурлука – на северо-восток вблизи Хатнего и Амбарного и на восток к Одрадному. Также напрасными были вражеские атаки на Купянском й Боровском направлениях.

14 сентября российские войска наступали на северо-восток от Боровой в направлении Новой Кругляковки и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки.

Нет подтвержденного прогресса противника и на Лиманском направлении.

Он атаковал на северо-запад от Лимана – вблизи Шандриголово и Дерилово, на север – в направлении Ставков; на северо-восток – вблизи Колодязей; на восток – вблизи Торского и Заречного и на юго-восток – вблизи Ямполя и Серебрянского лесного массива.

Оккупанты не достигли успехов на Северском направлении и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Они атаковали на северо-запад от Северска в направлении Дроновки, на северо-восток – вблизи Серебрянки и Григорьевки, на юго-восток – вблизи Выемки, а также на юго-запад вблизи Федоровки.

Несмотря на продолжение наступательных операций к востоку от Доброполья вблизи Шахового и на юго-восток вблизи Заповедного и Федоровки, захватчики не продвинулись вперед.

вблизи Шахового и на юго-восток вблизи Заповедного и Федоровки, захватчики не продвинулись вперед. Недавно российские войска продвинулись в направлении Покровска.

Опубликованные 14 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении врага в полях к востоку от Казацкого, что вблизи Покровска.

Бесполезными были российские наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях.

Интересно, что опубликованная 14 сентября видеозапись показывает двух оккупантов, которые срывают украинский флаг на юге Андреевки-Клевцового, что к северо-востоку от Великомихайловки. Однако ISW не обнаружило доказательств занятия захватчиками устойчивых позиций в селе.

На востоке Запорожья враг не достиг успеха, однако продвинулся на запад Запорожской области.

Опубликованные 14 сентября геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Степногорска – к западу от Орехова. К слову, они атаковали западную часть Орехова вблизи Новоандреевки и в направлении Степногорска.

Ограниченные атаки врага продолжались на Херсонском направлении.

