Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Росіяни мали успіх у напрямку Покровська та на заході Запорізької області.

Що відбувається на лінії зіткнення?

Російські військові продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Зокрема, 13 та 14 вересня окупанти здійснили атаки в Курській та Сумській областях – на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та на північний схід поблизу Юнаківки.

Без успіхів загарбників минулися їхні спроби просування на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, та в напрямку Великого Бурлука – на північний схід поблизу Хатнього та Амбарного і на схід до Одрадного.

Також марними були ворожі атаки на Куп'янському й Боровському напрямках.

14 вересня російські війська наступали на північний схід від Борової у напрямку Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки.

Немає підтвердженого прогресу противника й на Лиманському напрямку.

Він атакував на північний захід від Лимана – поблизу Шандриголового та Дерилового, на північ – у напрямку Ставків; на північний схід – поблизу Колодязів; на схід – поблизу Торського та Зарічного й на південний схід – поблизу Ямполя та Серебрянського лісового масиву.

Окупанти не досягли успіхів на Сіверському напрямку та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Вони атакували на північний захід від Сіверська в напрямку Дронівки, на північний схід – поблизу Серебрянки та Григорівки, на південний схід – поблизу Виїмки, а також на південний захід поблизу Федорівки.

Попри продовження наступальних операцій на схід від Добропілля поблизу Шахового та на південний схід поблизу Заповідного та Федорівки, загарбники не просунулися вперед.

Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Покровська.

Опубліковані 14 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування ворога в полях на схід від Козацького, що поблизу Покровська.

Марними були російські наступальні операції на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках.

Цікаво, що опублікований 14 вересня відеозапис показує двох окупантів, які зривають український прапор на півдні Андріївки-Клевцового, що на північний схід від Великомихайлівки. Однак ISW не виявило доказів щодо зайняття загарбниками стійких позицій у селі.

На сході Запоріжжя ворог не досяг успіху, однак просунувся на захід Запорізької області.

Опубліковані 14 вересня геолокаційні кадри свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в східній частині Степногірська – на захід від Оріхова. До слова, вони атакували західну частину Оріхова поблизу Новоандріївки та в напрямку Степногірська.

Обмежені атаки ворога тривали на Херсонському напрямку.

Війна Росії з Україною: останні новини