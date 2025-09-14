Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.
Что известно об ударе по "Метафраксу"?
Губернатор региона рассказал, что беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи в Пермском крае России. По его словам, пострадавших нет, а предприятие якобы работает в штатном режиме.
Петр Андрющенко отметил, что под ударом был именно завод "Метафракс".
Атака на российский завод: смотрите видео очевидцев
Обратите внимание! "Метафракс" – один из крупнейших российских производителей метанола и его производных: формалина, пентаэритрита, уротропина (гексаметилентетрамина), параформальдегида и других химикатов. Уротропин фигурирует в номенклатуре продукции компании и регулярно упоминается в ее закупочной документации.
Уротропин является сырьем для синтеза мощного взрывчатого вещества RDX. Оно, свою очередь, одно из ключевых военных взрывчатых веществ. Его применяют в составе пластичных ВВ (например, С-4), а также в боеприпасах различного назначения.
"Метафракс" является системным производителем органических химикатов, часть которых применяется в составе взрывчатых веществ военного назначения. Это создает очевидный потенциал использования продукции предприятия в пользу российского ОПК.
Где в последнее время в России раздавались взрывы?
Напомним, что ночью 14 сентября дроны атаковали Кирильский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, вызвав взрывы и пожар. Этот инцидент стал продолжением серии ударов по российской энергетической инфраструктуре, которые активизировались с начала осени 2025 года.
Кроме этого, в результате операции Главного управления разведки атаковали НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе.
По предварительным данным, в результате взрывов значительно повреждена вакуумная колонна первичной переработки нефти.