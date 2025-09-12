Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, достаточно показательными были недавние взрывы в Донецке. Там были прилеты на бывшем заводе "Топаз", который оккупанты используют как базу для личного состава и военной техники.

Что известно о слабых местах в российской ПВО?

Как отметил Матвеев, Россия имеет проблему с организацией противовоздушной обороны. Как только происходит определенная модернизация вооружения, то ПВО много пропускает.

Одним из примеров были взрывы на заводе в Донецке, где Силы обороны, вероятно, использовали ракету-дрон "Ад". Также стоит упомянуть об ударе по пункту управления 8-й армии России в Донецкой области.

Там должна была бы быть усиленная защита. Но ПВО не справляется. Это – следствие того, что она не слишком качественно выстроена,

– сказал Матвеев.

Кроме этого, Россия действительно имеет проблемы с нехваткой ПВО. Главное управление разведки регулярно выбивает радары и пусковые установки в Донецкой области и в Крыму. Также оккупанты фактически не имеют достаточно зенитных пушек, о чем регулярно жалуются пропагандисты.

Взрывы в России: кратко