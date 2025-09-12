Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, Приморск – это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти стоимостью примерно 15 миллиардов долларов.
На одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составлять до 41 миллиона долларов.
Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций оккупантов – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.
СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора,
– отметили в СБУ.
Атака на Приморск: смотрите видео
Что известно об атаке беспилотников на Россию?
- Губернатор Ленинградской области подтвердил пожар на одном из судов в порту Приморска. Также он заявил о возгорании насосной станции.
- Минобороны России заявило, что над территорией страны якобы сбили 221 беспилотник. Из них – 28 – над Ленинградской областью. В регионе из-за атаки дронов закрывали аэропорт Пулково.
- О взрывах сообщали жители Смоленска. Предварительно, там поражена нефтебаза "Кардымово".
- Громко также было в Луганской и Ростовской областях.