По данным OSINT-источников, в Россию залетело более 200 беспилотников. Куда они направлялись – напишет 24 Канал.

Атака дронов на Россию 12 сентября: долетели ли до Москвы и Санкт-Петербурга?

Массированный рейд беспилотников на Россию этой ночью, 12 сентября, создал угрозу для местных военных объектов, причем не только вдоль границы, но и глубже в тылу.

Удары дронов охватили различные регионы, в частности Смоленский. Уже подтверждено попадание в нефтехранилище "Лукойла", что вызвало масштабный пожар.

Немало БпЛА направились также в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Российская ПВО активно отрабатывала, в нескольких областях объявлены воздушные тревоги и фиксируют "падение обломков".

Мэр Москвы Сергей Собянин до 4 утра сообщал о сбивании дронов, приближавшихся к столице России, около 10 раз. Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано более 20 БпЛА, что привело к закрытию аэропорта Пулково.

Обратите внимание: эта атака происходит на фоне эскалации, осуществленной Россией. Только накануне, 11 сентября, Польша перехватывала российские дроны над своей территорией во время массированной атаки по Украине.

Когда в предыдущий раз БпЛА угрожали Москве и Петербургу?