Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Смотрите также В Белгородской области после атаки БПЛА горела нефтебаза

Что известно о подрыве нефтепровода в Саратове?

Взрыв на магистральном нефтепроводе произошел 8 сентября около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области России.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию России. По информации источника, мощность пораженного объекта – 82 миллиона тонн в год.