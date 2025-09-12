За даними OSINT-джерел, до Росії залетіло понад 200 безпілотників. Куди вони прямували – напише 24 Канал.

Атака дронів на Росію 12 вересня: чи долетіли до Москви й Санкт-Петербурга?

Масований рейд безпілотників на Росію цієї ночі, 12 вересня, створив загрозу для тамтешніх військових об'єктів, причім не тільки вздовж кордону, а й глибше у тилу.

Удари дронів охопили різні регіони, зокрема Смоленський. Вже підтверджено влучання у нафтосховище "Лукойлу", що спричинило масштабну пожежу.

Чимало БпЛА попрямували також у бік Москви та Санкт-Петербурга. Російська ППО активно відпрацьовувала, у кількох областях оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків".

Мер Москви Сергій Собянін до 4 ранку повідомляв про збиття дронів, що наближалися до столиці Росії, близько 10 разів. Також у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області зафіксовано понад 20 БпЛА, що призвело до закриття аеропорту Пулково.

Зверніть увагу: ця атака відбувається на тлі ескалації, здійсненої Росією. Лише напередодні, 11 вересня, Польща перехоплювала російські дрони над своєю територією під час масованої атаки по Україні.

Коли попереднього разу БпЛА загрожували Москві й Петербургу?