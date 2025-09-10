Усі, що відомо про ворожі дрони в Польщі та реакцію країн, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Російські "Шахеди" залетіли в Польщу

07:26, 10 вересня

Туск відреагував на порушення повітряного простору

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. За його словами, військові застосували зброю проти цілей.

Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача,
– написав Туск.

07:21, 10 вересня

Польща тимчасово закрила низку аеропортів

Через російські безпілотники у Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).

Повідомляється, що аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", закриття діє щонайменше до 6 ранку

Водночас варто зазначити, що Жешув є ключовим логістичним хабом для військової та гуманітарної допомоги Україні.

07:13, 10 вересня

У Збройних силах Польщі відреагували на російські БпЛА

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що нічні порушення повітряного простору були "безпрецедентними".

В результаті сьогоднішнього нападу Росії на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян,
– йдеться у повідомленні.

Польські військові зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито. Наразі триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.

07:09, 10 вересня

Польща підняла військову авіацію

Через російську атаку по Україні Польща підняла у небо військову авіацію та перевела системи ППО у стан найвищої бойової готовності.

Увага, в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури,
– повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Сили оборони Польщі також зазначили, що у повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності.

06:59, 10 вересня

Російські БпЛА зафіксували в Польщі

Вночі 10 вересня російські "Шахеди" залетіли в повітряний простір Польщі.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі безпілотники рухалися в бік міста Замосць, яке розташоване менше ніж за 50 кілометрів від українського кордону.

Згодом ПС оновили своє повідомлення, видаливши згадку про безпілотники на території Польщі.