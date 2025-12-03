Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.pl.

Що відомо про побиття українських школярів у Польщі?

У виданні пояснили, що подія сталася після занять ще 7 листопада. За словами очевидців, двоє повнолітніх польських учнів напали на чотирьох підлітків з України.

Юрист Давид Дехнерт, до якого звернувся батько одного з постраждалих учнів, пояснив, що один із нападників спочатку плюнув в обличчя одному з українських хлопців, сказавши: "На фронт, к***** українська", і почав бити його кулаками по обличчю. Другий нападник приєднався, і разом вони побили 16-річного хлопця. Інший учень українського походження отримав удар по потилиці. Побиття також було зафіксовано на відеозаписі.

Польські школярі побили підлітків з України: дивіться відео Давида Дехнерта

Юрист є не є представником потерпілих українців. Однак втрутився в цю справу через вчителя навчального закладу Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, який нібито розпалював національну ворожнечу серед учнів.

Дехнерт пояснив, що вчитель називав українських учнів "покидьками" і обіцяв, що вони не складуть іспити. На одному зі записів чути, як вчитель каже українцям: "Я вам доведу, хто такий поляк".

Давид Дехнерт вважає, що поведінка вчителя на уроках негативно вплинула на українських учнів, а також підштовхнула та дала дозвіл іншим учням на ксенофобську поведінку. Він звернувся до управління освіти та дирекції школи з вимогою пояснити цю ситуацію та вжити дисциплінарних заходів щодо педагога.

Працівники поліції запевняють, що працюють над з'ясуванням обставин побиття. Вони вилучили записи з камер відеоспостереження, медичну документацію та вже провели допити. За неофіційною інформацією, згаданий вчитель наразі перебуває у відпустці, а його справою вже займається управління освіти.

