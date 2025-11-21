Російська ракета обірвала життя другокласниці Амелії Гжесько та її мами Оксани. Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевіор, передає 24 Канал.
Дивіться також "Невимовно боляче": внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула студентка ЗНУ Дар'я Могилевець
Що відомо про вбиту в Україні маленьку полячку?
За словами посадовця, семирічна дівчинка була громадянкою Польщі. У ніч проти 19 листопада Росія атакувала цивільних у Тернополі. Загинули понад три десятки людей, серед них і школярка.
Вевіор підкреслив, що МЗС Польщі перебуває на постійному зв'язку з владою Тернопільської області.
На загибель маленької Амелії відреагував і прем'єр країни Дональд Туск. Він зазначив, що дівчинка мала лише сім років. Через окупантів вона більше не зможе здійснити жодної зі своїх мрій.
Ця жорстока війна має закінчитися, а Росія не має її виграти. Бо це війна також за майбутнє наших дітей,
– підсумував політик.
Відомо, що дівчинка навчалася у Тернопільській школі №27. У навчальному закладі розповіли, що Амелія разом із мамою згоріли живцем у власній оселі, обіймаючи одна одну.
Прощання з родиною відбулося 21 листопада у церкві Святого Архистратига Михаїла.
Які наслідки російського удару по Тернополю 19 листопада?
- У Тернополі кілька днів поспіль тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки. Станом на вечір 21 листопада відомо про 31 загиблого, з яких шестеро – це діти. Понад 90 людей постраждали.
- Жертвою окупантів став Руслан Бобик – студент групи АТ-301 Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. Йому було лише 17 років.
- Ворожа атака обірвала життя і 21-річного студента Андрія Вегера. Хлопець навчався на третьому курсі Тернопільського національного технічного університету.