Российская ракета оборвала жизнь второклассницы Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Об этом сообщил представитель польского МИД Мацей Вевиор, передает 24 Канал.

Что известно об убитой в Украине маленькой полячке?

По словам чиновника, семилетняя девочка была гражданкой Польши. В ночь на 19 ноября Россия атаковала гражданских в Тернополе. Погибли более трех десятков человек, среди них и школьница.

Вевиор подчеркнул, что МИД Польши находится на постоянной связи с властями Тернопольской области.

На гибель маленькой Амелии отреагировал и премьер страны Дональд Туск. Он отметил, что девочке было всего семь лет. Из-за оккупантов она больше не сможет осуществить ни одной из своих мечтаний.

Эта жестокая война должна закончиться, а Россия не должна ее выиграть. Потому что это война также за будущее наших детей,

– подытожил политик.

Известно, что девочка училась в Тернопольской школе №27. В учебном заведении рассказали, что Амелия вместе с мамой сгорели заживо в собственном доме, обнимая друг друга.

Прощание с семьей состоялось 21 ноября в церкви Святого Архистратига Михаила.

Какие последствия российского удара по Тернополю 19 ноября?