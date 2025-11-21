Российская ракета оборвала жизнь второклассницы Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Об этом сообщил представитель польского МИД Мацей Вевиор, передает 24 Канал.
Смотрите также "Невыразимо больно": в результате обстрела Запорожья погибла студентка ЗНУ Дарья Могилевец
Что известно об убитой в Украине маленькой полячке?
По словам чиновника, семилетняя девочка была гражданкой Польши. В ночь на 19 ноября Россия атаковала гражданских в Тернополе. Погибли более трех десятков человек, среди них и школьница.
Вевиор подчеркнул, что МИД Польши находится на постоянной связи с властями Тернопольской области.
На гибель маленькой Амелии отреагировал и премьер страны Дональд Туск. Он отметил, что девочке было всего семь лет. Из-за оккупантов она больше не сможет осуществить ни одной из своих мечтаний.
Эта жестокая война должна закончиться, а Россия не должна ее выиграть. Потому что это война также за будущее наших детей,
– подытожил политик.
Известно, что девочка училась в Тернопольской школе №27. В учебном заведении рассказали, что Амелия вместе с мамой сгорели заживо в собственном доме, обнимая друг друга.
Прощание с семьей состоялось 21 ноября в церкви Святого Архистратига Михаила.
Какие последствия российского удара по Тернополю 19 ноября?
- В Тернополе несколько дней подряд продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенной многоэтажки. По состоянию на вечер 21 ноября известно о 31 погибшем, из которых шестеро – это дети. Более 90 человек пострадали.
- Жертвой оккупантов стал Руслан Бобик – студент группы АТ-301 Технического колледжа ТНТУ имени Ивана Пулюя. Ему было всего 17 лет.
- Вражеская атака оборвала жизнь и 21-летнего студента Андрея Вегера. Парень учился на третьем курсе Тернопольского национального технического университета.