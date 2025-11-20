Подробнее о нем рассказали в Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя, передает 24 Канал. Парень был студентом третьего курса.

О трагической гибели 21-летнего студента сообщили в сообществе Тернопольского национального технического университета.

Андрей учился на третьем курсе образовательной программы "Отраслевое машиностроение" Факультета инженерии машин, сооружений и технологий.

Добросовестный и целеустремленный, сознательный и патриотически настроенный, искренний и готовый всегда прийти на помощь... Его жизнь только начиналась, полна перспектив, возможностей, надежд..

– написали в учебном заведении.

Там также выразили соболезнования всем родным и близким покойного.

К слову, о других жертвах российского удара 19 ноября читайте в материале 24 Канала.