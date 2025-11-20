Подробнее о нем рассказали в Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя, передает 24 Канал. Парень был студентом третьего курса.
Что известно об Андрее Вегере?
О трагической гибели 21-летнего студента сообщили в сообществе Тернопольского национального технического университета.
Андрей учился на третьем курсе образовательной программы "Отраслевое машиностроение" Факультета инженерии машин, сооружений и технологий.
Добросовестный и целеустремленный, сознательный и патриотически настроенный, искренний и готовый всегда прийти на помощь... Его жизнь только начиналась, полна перспектив, возможностей, надежд..
– написали в учебном заведении.
Там также выразили соболезнования всем родным и близким покойного.
К слову, о других жертвах российского удара 19 ноября читайте в материале 24 Канала. Редакция выражает соболезнования семьям погибших.
Что известно об ударе по Тернополю?
По данным Воздушных сил ВСУ, в многоквартирные жилые дома попали крылатые ракеты Х-101. Обломки одной из них идентифицированы, оружие изготовили в четвертом квартале 2025 года.
В полиции рассказали, что один из многоэтажных домов оказался в огне, в другом – были разрушения со 2 по 9 этаж.
Известно о 93 пострадавших, среди них 18 детей. Под завалами до сих пор могут оставаться люди.