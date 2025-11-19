24 Канал собрал всю информацию об атаке на Тернополь, о пострадавших и последствиях обстрела.
Смотрите также Ракеты и дроны атаковали Тернополь: враг попал в многоэтажки
Тернополь подвергся вражеской атаке: что известно?
По состоянию на 10:00 количество погибших возросло до 10 человек, а раненых – до 37, 12 из них – дети. По данным правоохранителей, в Тернополе повреждены две жилые 9-этажки. В одной произошел пожар, в другой – разрушения с 3-го по 9-й этаж. Люде из заблокированных квартир эвакуируют. Есть также люди под завалами. На местах с жителями работают психологи. Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления против гражданских людей. Аварийные отключения из-за последствий атаки утром ввели на Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, почасовые отключения действуют в Ровенской области. В ОВА сообщают, что содержание хлора в воздухе в городе превышает норму в 6 раз. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома и закрыть окна. Юлия Свириденоко получила доклады о последствиях российской атаки и дальнейших ликвидационных работ в нескольких регионах, в частности – в Тернополе. Мои соболезнования родным и близким погибших. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия, разбирают завалы. Руководитель службы - на месте ударов. Работают пункты несокрушимости. Кроме того, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева, питания, – написала глава Кабмина. На месте атаки работают все службы. В доме на улице Стуса, 8 продолжается разбор завалов. В Тернополе в результате российской атаки по состоянию на 09:59 погибло 9 человек, еще 22 получили ранения. Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть. Еще на нескольких локациях есть существенные повреждения. Под завалами могут быть люди. В Воздушных силах сообщили об опасности атаки дронами для региона. Около 06:41 в городе были слышны взрывы. Позже громкие звуки звучали снова несколько раз.
В полиции рассказали о последствиях атаки
Введены аварийные отключения света
После атаки в Тернополе ухудшился воздух после атаки
Премьер-министр отреагировала на атаку
Известно о первых жертвах
Куда прилетели дроны и ракеты?
Россияне запустили на Тернополь ракеты и дроны
По состоянию на 10:00 количество погибших возросло до 10 человек, а раненых – до 37, 12 из них – дети.
По данным правоохранителей, в Тернополе повреждены две жилые 9-этажки. В одной произошел пожар, в другой – разрушения с 3-го по 9-й этаж. Люде из заблокированных квартир эвакуируют. Есть также люди под завалами.
На местах с жителями работают психологи. Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления против гражданских людей.
Аварийные отключения из-за последствий атаки утром ввели на Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, почасовые отключения действуют в Ровенской области.
В ОВА сообщают, что содержание хлора в воздухе в городе превышает норму в 6 раз. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома и закрыть окна.
Юлия Свириденоко получила доклады о последствиях российской атаки и дальнейших ликвидационных работ в нескольких регионах, в частности – в Тернополе.
Мои соболезнования родным и близким погибших. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия, разбирают завалы. Руководитель службы - на месте ударов. Работают пункты несокрушимости. Кроме того, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева, питания, – написала глава Кабмина.
На месте атаки работают все службы. В доме на улице Стуса, 8 продолжается разбор завалов.
В Тернополе в результате российской атаки по состоянию на 09:59 погибло 9 человек, еще 22 получили ранения.
Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары
Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть. Еще на нескольких локациях есть существенные повреждения. Под завалами могут быть люди.
В Воздушных силах сообщили об опасности атаки дронами для региона. Около 06:41 в городе были слышны взрывы. Позже громкие звуки звучали снова несколько раз.