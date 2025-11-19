Что известно на данный момент, рассказывает 24 Канал. Официально о последствиях прилета по городу рассказал глава Тернополя Сергей Надал.
Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами: где раздаются взрывы
Что известно о российской атаке на Тернополь?
Рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть. Предварительно известно, что пострадали жители.
Воздушная угроза для города появилась еще в 02:24. Долгое время дроны летали в пределах области. Около 06:30 в Тернополе раздались громкие взрывы. По целям работала ПВО, однако вражеское оружие попало в дом.
На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже,
– сообщил городской голова.
В Тернополе продолжается спасательная операция: смотрите видео
Позже о попадании в дома написали и в Тернопольской областной военной администрации.
Поврежденный дом в Тернополе / Фото из местных сообществ
Сергей Надал также отметил, что из-за ракетной атаки затруднено движение общественного транспорта на массиве "Солнечный".
Где еще раздавались взрывы из-за российской атаки?
Утром оккупанты атаковали Бурштын на Ивано-Франковщине. Однако из ракет, что двигалась на город, взорвалась за пределами Ивано-Франковска, однако жители слышали громкие взрывы. О последствиях пока не сообщается.
Громко также было в Днепре. Город попал под ракетную атаку.
В Харькове ночью прогремели 17 взрывов. В результате атак российскими дронами по меньшей мере 36 человек, включая детей, пострадали. Повреждения получили многоэтажки, медицинские учреждения, школа, гражданские предприятия, транспорт.
Ночью 19 ноября враг провел массированную воздушную атаку на Украину, используя ударные дроны и крылатые ракеты. Западные области на этот раз были под наибольшей атакой. В частности взрывы раздавались во Львове, в городе продолжаются пожары, вызванные падением ракет и дронов.