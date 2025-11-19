Об этом сообщают журналисты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Тернополе?

Российские захватчики утром 19 ноября атаковали Тернополь. Отметим, что около 6 утра в Воздушных силах информировали об опасности атаки дронами для региона. Тогда сообщалось о БпЛА на севере/западе Тернопольщины, курс западный.

Уже около 6:41 в городе были слышны взрывы.

Вскоре мэр Тернополя Сергей Надал обратился к жителям региона.

Внимание! Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео,

– подчеркнул он.

Впоследствии сообщалось, что в городе виднеется дым и вспыхнул пожар.

Где еще прогремели взрывы?