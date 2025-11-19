Об этом сообщают журналисты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Тернополе?
Российские захватчики утром 19 ноября атаковали Тернополь. Отметим, что около 6 утра в Воздушных силах информировали об опасности атаки дронами для региона. Тогда сообщалось о БпЛА на севере/западе Тернопольщины, курс западный.
Уже около 6:41 в городе были слышны взрывы.
Вскоре мэр Тернополя Сергей Надал обратился к жителям региона.
Внимание! Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео,
– подчеркнул он.
Впоследствии сообщалось, что в городе виднеется дым и вспыхнул пожар.
Где еще прогремели взрывы?
На рассвете 19 ноября взрывы слышали и жители Львова. Сначала громкий взрыв в городе был слышен около 05:35. Тогда сообщалось о приближении ударных беспилотников к городу. В 6:32 в Львове снова раздались взрывы.
Ночью дроны массированно атаковали Харьков. В городе прогремело 17 взрывов. Оккупанты нанесли удары по 3 районам города, вспыхнули пожары.
Добавим, что вражеские силы на рассвете также терроризировали регионы Украины ракетами. В частности, взрывы слышали в Бурштыне на Прикарпатье.