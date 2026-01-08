В городе падали деревья, под ногами образовался каток, провода покрылись льдом. В сети публикуют видео непогоды, передает 24 Канал.

Какие последствия непогоды в Киеве и области?

Из-за обледенения днем в столице начался деревопад. В частности, киевляне публиковали фото из Печерского района, где деревья попадали на припаркованные машины.

Деревопад в Киеве: смотрите видео

Из-за льда на проводах контактной сети также есть проблемы с движением электротранспорта. Частично остановились троллейбусы и скоростные трамваи.

Из-за непогоды аварийные бригады ДТЭК перешли в усиленный режим работы.

Прогнозы от синоптиков неутешительные – в ближайшие дни в Киеве морозы будут только усиливаться.

Непогода повлияла на электротранспорт Киева: смотрите видео

Проблемы с электротранспортом в Киеве: смотрите видео

Кроме самого Киева, пострадала и область. По данным ДТЭК, там без света осталось 75 тысяч семей, большинство из которых в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах. ️

в полиции показали, как на Белоцерковщине офицеры общины убрали с дороги поваленные деревья и ветки. Также они помогли водителю, который застрял на заснеженном участке дороги.

Непогода на Киевщине / Фото Нацполиции

"️Полиция Киевской области призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности и, по возможности, избегать пребывания вблизи обледенелых деревьев. Владельцам транспортных средств рекомендуем учитывать сложные погодные условия и парковать автомобили в безопасных местах", – призвали в полиции Киевской области.

