В городе падали деревья, под ногами образовался каток, провода покрылись льдом. В сети публикуют видео непогоды, передает 24 Канал.
Какие последствия непогоды в Киеве и области?
Из-за обледенения днем в столице начался деревопад. В частности, киевляне публиковали фото из Печерского района, где деревья попадали на припаркованные машины.
Деревопад в Киеве: смотрите видео
Из-за льда на проводах контактной сети также есть проблемы с движением электротранспорта. Частично остановились троллейбусы и скоростные трамваи.
Из-за непогоды аварийные бригады ДТЭК перешли в усиленный режим работы.
Прогнозы от синоптиков неутешительные – в ближайшие дни в Киеве морозы будут только усиливаться.
Непогода повлияла на электротранспорт Киева: смотрите видео
Проблемы с электротранспортом в Киеве: смотрите видео
Кроме самого Киева, пострадала и область. По данным ДТЭК, там без света осталось 75 тысяч семей, большинство из которых в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах. ️
в полиции показали, как на Белоцерковщине офицеры общины убрали с дороги поваленные деревья и ветки. Также они помогли водителю, который застрял на заснеженном участке дороги.
Непогода на Киевщине / Фото Нацполиции
"️Полиция Киевской области призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности и, по возможности, избегать пребывания вблизи обледенелых деревьев. Владельцам транспортных средств рекомендуем учитывать сложные погодные условия и парковать автомобили в безопасных местах", – призвали в полиции Киевской области.
Непогода в Украине: последние новости
Из-за сильных снегопадов и гололеда в Украине по состоянию на обед 8 января было зафиксировано более 100 ДТП, на дорогах – значительные пробки. Сложнее всего было в западных областях.
Также правительство Украины разрешило образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение, а предприятиям – на удаленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.
Сложные погодные условия продлятся как минимум до 19 января.