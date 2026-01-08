О том, каких проблем наделала непогода в Украине и какая ситуация в разных регионах сообщает 24 Канал.

Какие последствия гололеда в Украине?

Во Львове власть призывает жителей воздержаться от поездок частным транспортом, перенести встречи и избегать парковки на узких улицах, поворотах или сложных участках. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но снегоуборочная техника не успевает бороться с непогодой, тротуары местами покрыты глубоким снегом.

Сложности с движением фиксируются и на ключевых трассах, в частности Киев – Чоп. В Ровенской области спасатели вытаскивали автомобили из снежных ловушек, а на Львовщине, в Стрыйском районе, помогали бригаде скорой добраться до пациента в поселке Славское. Там бригада скорой медицинской помощи не смогла самостоятельно преодолеть скользкий подъем.

В Тернополе несколько дней продолжаются мощные осадки с морозом и гололедом. Местные жалуются, что проезжую часть и тротуары практически не чистят: снега местами по колено, машины буксуют, а поездка, которая обычно длится 5 минут, растягивается на час. Аналогичные проблемы в других городах региона.

В Киеве ситуация также непростая. Там дороги расчищают как техникой, так и вручную, однако снегопады не прекращаются. Синоптики прогнозируют 5 – 10 сантиметров снега в столице сегодня и завтра, а по Киевской области местами до 20 сантиметров.

Как проинформировали энергетики, из-за непогоды частично или полностью обесточены населенные пункты в Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады Минэнерго активно работают над восстановлением электроснабжения.

С начала суток патрульная полиция зафиксировала более 100 ДТП по всей стране. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил о 128 вызовах по авариям, в частности 29 с травмированными, и отдельно 12 в Киеве (предварительно без пострадавших).

Водителей просят быть максимально осторожными, по возможности избегать поездок и отдавать предпочтение общественному транспорту.

В ГСЧС отмечают важность наличия этих вещей в дальних поездках:

лопата и трос, чтобы освободиться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак горючего, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели – жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;

запас тепла – термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

павербанк и офлайн-карты.

Непогода продлится в ближайшие дни из-за влияния активного циклона.