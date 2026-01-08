Про те, яких негараздів наробила негода в Україні та яка ситуація в різних регіонах повідомляє 24 Канал.
До теми "Чиновники йдуть прибирати сніг": в Івано-Франківську оголосили незвичайну акцію
Які наслідки ожеледиці в Україні?
У Львові влада закликає мешканців утриматися від поїздок приватним транспортом, перенести зустрічі та уникати паркування на вузьких вулицях, поворотах чи складних ділянках. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, але снігоприбиральна техніка не встигає боротися з негодою, тротуари подекуди вкриті глибоким снігом.
Ситуація на дорогах: дивіться відео
Складнощі з рухом фіксуються й на ключових трасах, зокрема Київ – Чоп. На Рівненщині рятувальники витягали автомобілі зі снігових пасток, а на Львівщині, у Стрийському районі, допомагали бригаді швидкої дістатися до пацієнта в селищі Славське. Там бригада швидкої медичної допомоги не змогла самостійно подолати слизький підйом.
У Тернополі кілька днів тривають потужні опади з морозом та ожеледицею. Місцеві скаржаться, що проїжджу частину та тротуари практично не чистять: снігу подекуди по коліна, машини буксують, а поїздка, яка зазвичай триває 5 хвилин, розтягується на годину. Аналогічні проблеми в інших містах регіону.
Затори через негоду в Тернополі: дивіться відео з мережі
У Києві ситуація також непроста. Там дороги розчищають як технікою, так і вручну, проте снігопади не припиняються. Синоптики прогнозують 5 – 10 сантиметрів снігу в столиці сьогодні та завтра, а по Київщині місцями до 20 сантиметрів.
Як поінформували енергетики, через негоду частково або повністю знеструмлені населені пункти в Чернігівській, Київській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади Міненерго активно працюють над відновленням електропостачання.
Ситуація на дорогах України: дивіться відео
З початку доби патрульна поліція зафіксувала понад 100 ДТП по всій країні. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про 128 викликів щодо аварій, зокрема 29 з травмованими, та окремо 12 у Києві (попередньо без постраждалих).
Водіїв просять бути максимально обережними, за можливості уникати поїздок і надавати перевагу громадському транспорту.
Техніка бореться з наслідками негоди в Україні / Фото з мережі
У ДСНС наголошують на важливості наявності цих речей у далеких поїздках:
- лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;
- зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;
- світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;
- запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;
- павербанк й офлайн-карти.
Негода триватиме найближчими днями через вплив активного циклону.
Чи вплине негода на відключення?
Через налипання мокрого снігу на дроти можливі додаткові аварійні відключення електроенергії, не пов'язані з плановими графіками. Юлія Свириденко повідомила, що уряд вже ухвалив комплекс заходів для мінімізації наслідків негоди.
Зокрема, МВС разом із ДСНС та Нацполіцією зобов'язано привести в повну готовність снігоприбиральну техніку, важку інженерію та розгорнути мобільні пункти обігріву.
Державне агентство відновлення інфраструктури, обласні військові адміністрації та Київська міська адміністрація мають оперативно реагувати на всі надзвичайні ситуації. Крім того, профільним відомствам доручено заздалегідь створити необхідні запаси пального та забезпечити своєчасну обробку автошляхів протиожеледними матеріалами.