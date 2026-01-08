Читайте також Через морози до -20 в Україні можливі перебої зі світлом поза графіками, – Свириденко
Яка ситуація з негодою в Івано-Франківську?
Чиновники йдуть прибирати сніг! Насипало його добряче, тому нині о 09:15 після хвилини мовчання будемо допомагати комунальникам, – написав мер міста.
Техніка працює на дорогах Франківська: дивіться відео зі сторінки Руслана Марцінківа
Зимова погода спричинила колапс в Україні та світі: що відомо?
Негода лютувала й напередодні, 7 січня. Потужні опади дісталися, зокрема, Прикарпаття, Києва та області, Харківщини.
Складна ситуація з рухом транспорту склалася на автодорозі Київ – Чоп у межах Закарпатської та Львівської областей, де снігопад значно ускладнив проїзд.
У багатьох регіонах країни через ожеледицю, снігопади та туман місцева влада закликала людей бути максимально уважними, особливо за кермом.
Тим часом арктичні повітряні маси спричинили різке зниження температур у країнах Європи – місцями до -22°C. Це призвело до зростання споживання електроенергії та перебоїв у її постачанні.
Інтенсивні снігопади й ожеледь також паралізували транспортне сполучення: сотні авіарейсів було скасовано, а автобусні та залізничні перевезення працювали із суттєвими затримками.