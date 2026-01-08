Про це поінформував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає 24 Канал.

Яка ситуація з негодою в Івано-Франківську?

Як розповів Марцінків, у місті за ніч випало доволі багато снігу. Снігорозчищувальна техніка працює, однак снігопад не припиняється. Тож посадовці допомагатимуть комунальникам боротися з негодою.

Чиновники йдуть прибирати сніг! Насипало його добряче, тому нині о 09:15 після хвилини мовчання будемо допомагати комунальникам, – написав мер міста.

Техніка працює на дорогах Франківська: дивіться відео зі сторінки Руслана Марцінківа

Він також закликав магазини та інші бізнеси прочистити біля себе і разом допомогти прибиральникам.
Зазначимо, що на 8 січня в західних областях України прогнозували сильний сніг та хуртовини.

Зимова погода спричинила колапс в Україні та світі: що відомо?

  • Негода лютувала й напередодні, 7 січня. Потужні опади дісталися, зокрема, Прикарпаття, Києва та області, Харківщини.

  • Складна ситуація з рухом транспорту склалася на автодорозі Київ – Чоп у межах Закарпатської та Львівської областей, де снігопад значно ускладнив проїзд.

  • У багатьох регіонах країни через ожеледицю, снігопади та туман місцева влада закликала людей бути максимально уважними, особливо за кермом.

  • Тим часом арктичні повітряні маси спричинили різке зниження температур у країнах Європи – місцями до -22°C. Це призвело до зростання споживання електроенергії та перебоїв у її постачанні.

  • Інтенсивні снігопади й ожеледь також паралізували транспортне сполучення: сотні авіарейсів було скасовано, а автобусні та залізничні перевезення працювали із суттєвими затримками.