Також цього дня буде хмарно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 8 січня?

У західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значний, вдень подекуди сильний сніг та хуртовину. Вночі буде -7 – -12, а вдень -2 – -7.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях буде значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі позначки термометрів показуватимуть вночі 0 – -5, а вдень 0 – +5.

На решті території України очікують помірний, місцями значний дощ. Нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +7 – +12.

Вітер дутиме південний (а у північних та західних областях північно-східний) зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, вдень у західних, південних та центральних областях попереджають про пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

Київ 0…+2

Ужгород -4…-2

Львів -6...-4

Івано-Франківськ -5...-3

Тернопіль -5...-3

Чернівці -5...-3

Хмельницький -5...-3

Луцьк -5...-3

Рівне -6…-4

Житомир -5...-3

Вінниця -4…-2

Одеса +9...+11

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +8...+10

Черкаси +2...+4

Чернігів +1...+3

Суми +2...+4

Полтава +5...+7

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +9...+11

Донецьк +6...+8

Луганськ +4...+6

Харків +7...+9

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / Карта Укргідрометцентру

