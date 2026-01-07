Де ситуація зі світлом може погіршитися через морози?

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом заявив, що попри те, що очікуються морози до -20 градусів вже незабаром, вони, найімовірніше, триватимуть всього декілька днів.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Наприклад для Львівщини цей фактор буде доволі мінімальним, адже ситуація з енергозабезпеченням в цьому регіоні краща, враховуючи більші можливості отримання електричної енергії, зокрема від імпорту.

Натомість на Одещині ситуація за таким прогнозом буде гіршою. Річ у тім, що росіяни перебили в області 4 з 6 підстанцій "Укренерго", а на сьогодні в регіоні можуть досі діяти екстрені відключення світла.

Крім того, на Херсонщині також очікується погана ситуація, адже в обласному центрі практично повністю знищена місцева ТЕЦ. Також буде складно на Чернігівщині, Сумщині, Київщині тощо,

– додає Омельченко.

Тобто враховуючи регіональний зріз, ті області, де було пошкоджено енергетичну інфраструктуру більше, можуть очікувати на погіршення ситуації зі світлом.

По скільки може не бути світла?

Як зауважує пан Володимир, жорсткі графіки відключення світла на сьогодні досі діють на Одещині. Крім того, більше вимикають світла в на Київщині, зокрема в деяких випадках загальна кількість без світла – до 10 годин на добу.

Водночас якщо будуть морози, то в принципі графіки відключень можуть збільшитися, але несуттєво. В середньому на 1 – 2 години, особливо у пікові години навантаження. Переважно це вечір,

– прогнозує енергетичний експерт.

Нагадуємо, що голова Укренерго Віталій Зайченко в коментарі РБК-Україна розповів, що у разі зниження температури до -20 градусів, по областях України можуть посилити графіки відключень світла.

Що найбільше загрожує стабільності енергосистеми України?

Зараз основна задача росіян фрагментувати енергосистему України по Дніпру й від'єднати на окремі острови Чернігівщину, Сумщину та інші області, зауважує Володимир Омельченко.

Однак мороз, попри все, не є основним фактором, що впливає на енергозабезпечення. Це радше другорядний чинник, порівняно з фактором стану енергосистему та масовими обстрілами,

– додає він.

Крім того, варто більше турбуватися у випадку сильних морозів щодо стану опалення в деяких містах України. І, в першу чергу, це стосується Херсону, й загалом прифронтових областей. Не менш позитивна ситуація і в столиці.

В Херсоні взагалі не працює стабільно теплозабезпечення, а тому компанія "Нафтогаз" облаштував декілька тисяч обігрівачів. Над цим також працює місцева влада та військова адміністрація області, каже Омельченко.

У Києві – особливо у деяких районах на лівому березі – тепло подається за нижчою температурою, порівняно зі стандартами, тому ситуація теж несприятлива.

