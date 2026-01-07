Як вплинуть морози на графіки відключень?
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою,
– наголосив Зайченко.
За його словами, погоду можна спрогнозувати й підготувати енергосистему до роботи у сильні морози, навіть пошкоджену російськими обстрілами.
До слова, енергетики повністю підготували систему до зими на початок жовтня. Зайченко говорить, що готовими були і об'єкти генерації, і передачі енергії. Але масовані ракетно-дронові атаки восени й в грудні значно погіршили ситуацію в енергосистемі.
Тому в Укренерго прогнозують, що у разі зниження температури повітря до -20 градусів, графіки відключення світла все-таки можуть посилити.
Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно - це плюс одна черга до графіків погодинних відключень,
– зауважив Зайченко.
Але цей прогноз стосується лише температурних коливань. Якими будуть наслідки ударів російської армії по енергосистемі перед або під час сильних морозів, енергетики сказати не можуть.
Важливо! Очільник Укренерго наголошує, що основною причиною відключень світла є саме постійні атаки Росії на енергетику.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Ситуація в енергосистемі України через російські атаки залишається складно.
- Внаслідок нічних обстрілів на ранок 7 січня значна кількість споживачів були знеструмлені у Дніпропетровській області.
- Через попередні атаки ворога мережеві обмеження застосовують сьогодні на Одещині, де досі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Разом з тим внаслідок пошкодження системи енергетики обмежують споживання електроенергії в усіх регіонах України. Наразі діють:
- погодинні відключення для всіх категорій споживачів;
- графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Водночас споживання електроенергії в Україні 7 січня зросло, що потребує економії від споживачів.
В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень,
– зауважили в Укренерго.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися зміни можна на сайтах та офіційних сторінках своїх обленерго у регіоні.
Що відомо про атаки на енергетику України?
Ворог продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Щодня страждають об'єкти та мережі у різних областях – від заходу до сходу. Особливо страждають прифронтові та прикордонні регіони.
Так, у ніч на понеділок, 5 січня, Росія вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у кількох регіонах України, внаслідок чого на ранок були знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій та Чернігівській областях. Повністю без світла залишилося місто Славутич.
Раніше, у ніч на 3 січня, ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Миколаївській та Херсонській областях. Через атаку частина споживачів у Миколаївській області залишилася без електропостачання. На Херсонщині знову постраждала Херсонська ТЕЦ. Крім того, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС була втрачена подача електроенергії однієї з високовольтних ліній.