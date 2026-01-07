Як вплинуть морози на графіки відключень?

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою,

– наголосив Зайченко.

За його словами, погоду можна спрогнозувати й підготувати енергосистему до роботи у сильні морози, навіть пошкоджену російськими обстрілами.

До слова, енергетики повністю підготували систему до зими на початок жовтня. Зайченко говорить, що готовими були і об'єкти генерації, і передачі енергії. Але масовані ракетно-дронові атаки восени й в грудні значно погіршили ситуацію в енергосистемі.