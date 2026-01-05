Які наслідки ворожої атаки?

Внаслідок нічної атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Атака на Україну 165 БпЛА та ракетами: куди влучив ворог і скільки збила ППО

Також повністю без світла після ворожих ударів 5 січня залишилося місто Славутич, що адміністративно входить до складу Київщини.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання в інших регіонах,

– заявили в Укренерго.

Окрім того, росіяни завдали удару по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області, додали в Міненерго.

Важливо! Енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам, але й самі потрапляють під обстріли. Так, за даними Міненерго, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада "Харківобленерго" атакував ворожий БПЛА, однак обійшлося без постраждалих.

Що відомо про ситуацію в Славутичі?

У Славутичі після знеструмлення усі об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, у місті є тепло та вода.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів, що у місті після російської атаки без світла залишилися майже 8,5 тисяч родин.

Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та інтернет наявний. Місто тримається і працює,

– наголосив Калашник.

За його словами, у Славутичі розгорнули "Пункти незламності", а поліцію та ДСНС перевели на посилений режим роботи.

Зауважте! У Чернігівському обленерго підтвердили, що внаслідок російської атаки були пошкоджені кілька важливих енергооб'єктів в області, що й призвело до знеструмлення Славутича. Фактично місто є частиною Чернігівської області, але адміністративно підпорядковується владі Київської області.

Яка ситуація в енергосистемі?