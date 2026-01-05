Какие последствия вражеской атаки?
В результате ночной атаки на утро были обесточены потребители в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Также полностью без света после вражеских ударов 5 января остался город Славутич, что административно входит в состав Киевской области.
Аварийно-восстановительные работы начались везде, где это позволяют условия безопасности. Продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования в других регионах,
– заявили в Укрэнерго.
Кроме того, россияне нанесли удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области, добавили в Минэнерго.
Важно! Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть свет потребителям, но и сами попадают под обстрелы. Так, по данным Минэнерго, во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада "Харьковоблэнерго" атаковал вражеский БПЛА, однако обошлось без пострадавших.
Что известно о ситуации в Славутиче?
В Славутиче после обесточивания все объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, в городе есть тепло и вода.
Глава Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в городе после российской атаки без света остались почти 8,5 тысяч семей.
Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей. Связь и интернет имеется. Город держится и работает,
– подчеркнул Калашник.
По его словам, в Славутиче развернули "Пункты несокрушимости", а полицию и ГСЧС перевели на усиленный режим работы.
Обратите внимание! В Черниговском облэнерго подтвердили, что в результате российской атаки были повреждены несколько важных энергообъектов в области, что и привело к обесточиванию Славутича. Фактически город является частью Черниговской области, но административно подчиняется власти Киевской области.
Какова ситуация в энергосистеме?
Из-за предыдущих массированных ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины 5 января действуют ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса введены графики ограничения мощности, а для населения и других потребителей применяются почасовые отключения света.
В то же время спрос на электроэнергию снова растет. Сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 2 января. Основная причина – похолодание, которое охватило большинство регионов страны по сравнению с концом прошлой недели.
В регионах, где действуют почасовые отключения, энергетики подчеркивают необходимость экономного использования электроэнергии. Потребителей призывают по возможности минимизировать использование мощных электроприборов и переносить энергоемкие процессы на ночное время – после 23:00. Рациональное потребление поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.