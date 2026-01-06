Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Дивіться також Небезпечна негода у столиці: киян попередили про складні погодні умови
Коли й де вдарять морози?
Коментуючи можливе похолодання, синоптикиня повідомила, що до кінця цього тижня, особливо на вихідних 10 – 11 січня, погода буде досить різноманітною, тобто можливі температурні перепади, також це стосується опадів.
Щодо похолодання, то саме на вихідні, на 10-11 січня, дійсно, за розрахунками, які є на сьогодні, за оцінкою наших фахівців в Гідрометцентрі, є передумови для того, що, радше за все, буде надходити холодна повітряна маса з північних широт, морозна,
– розповіла Наталія Птуха.
Вона уточнила, що у північних областях України нічні температурні показники можуть знизитися до навіть 20 градусів морозу. Утім, зауважує, що таку інформацію ще уточнюватимуть з наближенням відповідних дат.
Якою буде погода найближчими днями?
За її словами, у південній та південно-східній частинах здебільшого буде тепла погода з температурою вище 0 градусів, також очікуються дощі, оскільки південно-західні процеси принесуть теплішу повітряну масу.
Водночас у західних областях здебільшого перебуватимуть холодні повітряні маси зі снігом. Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується також у північних областях вночі 6 січня.
А решта територій, яка між цими двома повітряними масами, між холодом і теплом, там буде чергування мокрого снігу з дощем, змішана фаза опадів, коливання температур від невеликого мінуса до невеликого плюса,
– розповіла вона.
Які прогнози давали синоптики?
Раніше повідомляли, що до четверга погода в Україні характеризуватиметься незначними морозами, однак наприкінці тижня температура різко впаде. Попереджали, що низькими можуть бути й денні температури.
Водночас, як зазначали, коли більшість областей України накриє мороз, жителі південних регіонів відчують помітне потепління. Цього тижня температура повітря там може прогрітися до 10 градусів тепла.