Що синоптики кажуть про погіршення погоди в Києві?

Небезпечні метеорологічні на Київщині прогнозують з 6 до 10 січня. У столиці прогнозують зимову погоду, яка супроводжуватиметься мокрим снігом та дощем. Температура повітря теж може змінюватися.

Синоптики також попередили, що місцями в області з'являтиметься туман, ожеледь та ожеледиця на дорозі.

У разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення,

– йдеться в повідомленні.

Столична влада рекомендує водіям заздалегідь планувати маршрути з урахуванням всіх обмежень. Киян у період негоди закликають більше користуватися громадським транспортом і за можливості не користуватися власними авто. Якщо на дорогах буде менше машин, то це допоможе пришвидшити роботу комунальних служб і спецтехніки.

Водії також повинні за таких умов дотримуватися правил паркування, щоб снігоочисна техніка могла проїхати й працювати. У КМДА попередили, що неправильно припарковані авто можуть евакуювати.

Крім того, пішоходів також закликають бути більш уважними під час руху. Для безпеки варто рухатися тротуарами та переходити дорогу лише у визначених місцях.

