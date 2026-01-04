Про це пише 24 Канал з посиланням на інформацію з порталу Ventusky. Сувора зимова погода поки що не відступатиме.
До теми Чи загрожують Україні небезпечні снігові шторми: синоптик дав вичерпну відповідь
Де випаде багато снігу найближчим часом?
Снігопади в Україні ще триватимуть протягом наступного тижня, а тому шар снігового покриву подекуди "зросте" до 40 сантиметрів. Водночас Україну накриють морози, в деяких регіонах стовпчики термометрів термометр показуватимуть до 9 градусів з позначкою мінус.
Варто зазначити! На Ventusky дані оновлюють регулярно, тому прогноз щодо снігу лише попередній.
Так вже 9 січня кілька областей України будуть значно більш засніженими, ніж всі інші. Прогнозується, що шар снігу на Сумщині досягатиме майже 38 сантиметрів. Там також буде дискомфортно через сильні морози. Наприкінці наступного тижня денна температура повітря може сягати -9 градусів.
Загалом у переважній більшості областей на Заході, Півночі, Сході та в Центрі синоптики очікують снігопади та мороз протягом першої декади січня.
Частину України накриють снігопади наступного тижня / Скриншот
Яка погода прогнозується найближчим часом?
Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що початок січня 2026 року в Україні буде звичним для типової зими. Надалі температура буде зростати. Однак наступного тижня ще збережеться мінливий, динамічний характер погоди.
Протягом грудня – початку січня в Україні випав сніг, створивши місцями покрив від 1 до 21 сантиметрів. Фахівці кажуть, що наразі точно неможливо спрогнозувати, коли буде відлига.
Наступного тижня в Україні очікуються сильні морози вночі та опади у вигляді снігу та дощу в окремих регіонах.