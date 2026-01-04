Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информацию с портала Ventusky. Суровая зимняя погода пока не будет отступать.
К теме Грозят ли Украине опасные снежные штормы: синоптик дал исчерпывающий ответ
Где выпадет много снега в ближайшее время?
Снегопады в Украине еще продлятся в течение следующей недели, а потому слой снежного покрова местами "вырастет" до 40 сантиметров. В то же время Украину накроют морозы, в некоторых регионах столбики термометров термометр будут показывать до 9 градусов с отметкой минус.
Стоит отметить! На Ventusky данные обновляют регулярно, поэтому прогноз по снегу лишь предварительный.
Так уже 9 января несколько областей Украины будут значительно более заснеженными, чем все остальные. Прогнозируется, что слой снега на Сумщине будет достигать почти 38 сантиметров. Там также будет дискомфортно из-за сильных морозов. В конце следующей недели дневная температура воздуха может достигать -9 градусов.
Всего в подавляющем большинстве областей на Западе, Севере, Востоке и в Центре синоптики ожидают снегопады и мороз в течение первой декады января.
Часть Украины накроют снегопады на следующей неделе / Скриншот
Какая погода прогнозируется в ближайшее время?
Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что начало января 2026 года в Украине будет привычным для типичной зимы. В дальнейшем температура будет расти. Однако на следующей неделе еще сохранится переменчивый, динамичный характер погоды.
В течение декабря – начала января в Украине выпал снег, создав местами покров от 1 до 21 сантиметров. Специалисты говорят, что пока точно невозможно спрогнозировать, когда будет оттепель.
На следующей неделе в Украине ожидаются сильные морозы ночью и осадки в виде снега и дождя в отдельных регионах.