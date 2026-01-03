Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Кратковременное похолодание придет в несколько украинских регионов.

Когда будет сильный мороз 5 – 10 января?

Ночные морозы прогнозируются как в начале, так и в конце следующей недели. Вероятно, показатели станут самыми низкими за весь январь.

Прогноз погоды на следующие три дня показывают, что на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей возможны осадки в виде снега и дождя. Кое-где мокрый снег будет налипать и будет образовываться гололед.

4 января и ночью 5 января на Юго-Востоке могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать до 13 мороза. Днем прогнозируется от 0 до 7 градусов мороза.

В последующие дни теплее будет на Юге и Юго-Востоке: ночью там прогнозируют от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется +1...+6 градусов тепла.

В западных и северных областях кратковременный снег возможен только 6 января временами снег. На дорогах страны (кроме юга) местами гололедица.

Метеорологи сайта meteo.ua также прогнозируют, что 9 января стужа временно вернется. В центральных областях температура может колебаться от 3 до 10 градусов мороза. 10 января морозы еще будут сохраняться на уровне -4...-9 градусов. Возможно, в нескольких областях будет идти небольшой снег.

Что говорят синоптики об изменениях погоды в январе?