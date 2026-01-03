Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Кратковременное похолодание придет в несколько украинских регионов.
Смотрите также Когда ударят морозы до -16, выпадет ли еще снег и где будет потепление: интервью о погоде в Украине
Когда будет сильный мороз 5 – 10 января?
Ночные морозы прогнозируются как в начале, так и в конце следующей недели. Вероятно, показатели станут самыми низкими за весь январь.
Прогноз погоды на следующие три дня показывают, что на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей возможны осадки в виде снега и дождя. Кое-где мокрый снег будет налипать и будет образовываться гололед.
4 января и ночью 5 января на Юго-Востоке могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать до 13 мороза. Днем прогнозируется от 0 до 7 градусов мороза.
В последующие дни теплее будет на Юге и Юго-Востоке: ночью там прогнозируют от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется +1...+6 градусов тепла.
В западных и северных областях кратковременный снег возможен только 6 января временами снег. На дорогах страны (кроме юга) местами гололедица.
Метеорологи сайта meteo.ua также прогнозируют, что 9 января стужа временно вернется. В центральных областях температура может колебаться от 3 до 10 градусов мороза. 10 января морозы еще будут сохраняться на уровне -4...-9 градусов. Возможно, в нескольких областях будет идти небольшой снег.
Что говорят синоптики об изменениях погоды в январе?
Недавно представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода в начале января в Украине будет типичной для зимы. Она добавляет, что постепенно температура воздуха будет повышаться. температуры.
Синоптик Иван Семилит в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал, что на Крещение по новоюлианскому календарю (6 января) ожидается плюсовая температура днем в нескольких регионах и осадки. Предварительно на следующей неделе погода будет нестабильна.
За последнее время в Украине выпал снег. Снежный покров был разным по территории Украины – от 1 до 21 сантиметра. Точно спрогнозировать, когда теперь начнется оттепель пока невозможно.