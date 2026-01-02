Такой прогноз во время телеэфира сделала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробности рассказывает 24 Канал.

Какую погоду ожидать в первой декаде января?

По словам синоптика, 3 января осадки охватят большинство областей Украины, а 4 января они сместятся на юго-восток и юг страны.

Наталья Птуха объяснила, что температурные колебания и различные виды осадков связаны с влиянием теплого сектора циклона, центр которого расположен над Балтийским регионом.

Именно его атмосферные фронты перемещаются и через территорию Украины, поэтому у нас время от времени могут быть осадки различной фазы, преимущественно зимнего характера, и колебания температур,

– рассказала синоптик.

Поэтому по ее словам, в дневные часы температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях воздух может прогреваться до +7 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 3 – 8 градусов ниже нуля.

Кроме того, Наталья Птуха отметила, что с начала следующей недели сохранится переменчивый, динамичный характер погоды.

Зимняя погода в Украине: последние новости