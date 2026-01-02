Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 3 января, передает 24 Канал.
Какую погоду ожидать 3 января?
Днем в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах будут идти умеренный мокрый снег и дождь. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории – без осадков.
В ночь на 3 января небольшой снег выпадет и в северных и западных регионах.
Синоптики предупреждают, что на дорогах в Украине, кроме юга, будет гололедица. Кроме того, в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза. В Карпатах будет холоднее – 3 – 8 градусов мороза.
Днем столбик термометра будет показывать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В восточных, Днепропетровской областях, темпертура днем будет в пределах 0 – 5 градусов тепла. На юге днем обещают 3 – 8 градусов тепла, в Крыму столбики термометров будут достигать до 11 градусов тепла.
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +3...+5;
- Луганск +2...+4;
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды на 3 января 2026 года / Фото Укргидрометцентр
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
- На Крещение в Украине ожидается плюсовая температура днем в нескольких регионах и осадки.
- С 5 до 9 января возможны снег и дождь на юге и востоке Украины, а на остальной территории может быть мороз.
- В Украине выпал снег с покровом от 1 до 21 сантиметра, но точно спрогнозировать его таяние пока невозможно.