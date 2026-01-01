Где возможно осложнение погодных условий – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода ожидается в Украине?

Спасатели предостерегают, что сейчас в горах есть значительное осложнение погодных условий. Украинцев просят воздержаться от выходов в высокогорье и загрузить приложение "Спасение в горах".

По данным ГСЧС, на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный до 13 метров в секунду, а температура воздуха составляет до -18 градусов. Кроме этого, в высокогорье наблюдаются переметы снега более 1 метра, что затрудняет передвижение и ориентирование на местности.

Такие погодные условия представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей, поэтому даже опытным туристам стоит отложить походы до улучшения погодных условий.

В Тернополе и области объявлен желтый уровень опасности 1-3 января из-за гололеда на дорогах. Такая же ситуация 2-4 января на Волыни, а 2 января – на Николаевщине и Житомирщине. Кроме этого, там ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Тогда как на Ивано-Франковщине 2 января ожидается небольшой снег, слабая метель и гололедица. Во Львове и области прогнозируют порывы ветра до 25-28 метров в секунду, также возможны сильные метели и гололедица. В связи с этим там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Сильные порывы ветра 2 января прогнозируют и на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Хмельницкой области, Кировоградщине, Днепропетровщине, Ровенщине и на Запорожье. Кое-где также возможна метель и гололедица на дорогах.

Что стоит знать о погоде в Украине?