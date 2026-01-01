Де можливе ускладнення погодних умов – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода очікується в Україні?
Рятувальники застерігають, що наразі у горах є значне ускладнення погодних умов. Українців просять утриматися від виходів у високогір’я та завантажити додаток "Порятунок у горах".
За даними ДСНС, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 13 метрів за секунду, а температура повітря становить до -18 градусів. Окрім цього, у високогір’ї спостерігаються перемети снігу понад 1 метр, що ускладнює пересування та орієнтування на місцевості.
Такі погодні умови становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я людей, тому навіть досвідченим туристам варто відкласти походи до покращення погодних умов.
У Тернополі та області оголошено жовтий рівень небезпечності 1-3 січня через ожеледицю на дорогах. Така ж ситуація 2-4 січня на Волині, а 2 січня – на Миколаївщині та Житомирщині. Окрім цього, там очікуються пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.
Тоді як на Івано-Франківщині 2 січня очікується невеликий сніг, слабка хуртовина та ожеледиця. У Львові та області прогнозують пориви вітру до 25-28 метрів за секунду, також можливі сильні хуртовини та ожеледиця. У зв'язку з цим там оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.
Сильні пориви вітру 2 січня прогнозують і на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Рівненщині та на Запоріжжі. Подекуди також можлива хуртовина та ожеледиця на дорогах.
Що варто знати про погоду в Україні?
Перші дні 2026 року обіцяють бути не менш холодними, ніж кінець 2025 року. Наступного тижня над Україною буде діяти інший циклон, який дещо змінить погоду.
Наразі над Україною перебуватиме холодна повітряна маса арктичного походження. Тому початок січня пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.
Нижче -20 чи -30 градусів в Україні наразі не очікується. Найбільший мороз, який прогнозують синоптики – -16. Найпрохолодніше буде 1 січня. Морозно буде й 2 січня, яке пройде з нічними -7 – -12 градусами, а у східних областях – навіть з -16.