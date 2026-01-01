Де можливе ускладнення погодних умов – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода очікується в Україні?

Рятувальники застерігають, що наразі у горах є значне ускладнення погодних умов. Українців просять утриматися від виходів у високогір’я та завантажити додаток "Порятунок у горах".

За даними ДСНС, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний до 13 метрів за секунду, а температура повітря становить до -18 градусів. Окрім цього, у високогір’ї спостерігаються перемети снігу понад 1 метр, що ускладнює пересування та орієнтування на місцевості.

Такі погодні умови становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я людей, тому навіть досвідченим туристам варто відкласти походи до покращення погодних умов.

У Тернополі та області оголошено жовтий рівень небезпечності 1-3 січня через ожеледицю на дорогах. Така ж ситуація 2-4 січня на Волині, а 2 січня – на Миколаївщині та Житомирщині. Окрім цього, там очікуються пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

Тоді як на Івано-Франківщині 2 січня очікується невеликий сніг, слабка хуртовина та ожеледиця. У Львові та області прогнозують пориви вітру до 25-28 метрів за секунду, також можливі сильні хуртовини та ожеледиця. У зв'язку з цим там оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Сильні пориви вітру 2 січня прогнозують і на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Рівненщині та на Запоріжжі. Подекуди також можлива хуртовина та ожеледиця на дорогах.

Що варто знати про погоду в Україні?