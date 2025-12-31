Про прогноз погоди на першу декаду січня 24 Канал пише з посиланням на коментар синоптика Ігоря Кібальчича для видання "Телеграф".

Коли очікується потепління в січні?

Як зазначив синоптик, над Україною перебуватиме холодна повітряна маса арктичного походження. Тому початок січня пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.

У четвер та п'ятницю, 1 і 2 січня, вночі та вдень буде холодно. Вночі температура може опуститися аж до 10 – 16 градусів морозу.

У північних, центральних та східних регіонах 2 січня прогнозують від 14 до 19 градусів морозу. Вдень там буде дещо тепліше – від 2 до 10 градусів морозу.

На Півдні та Закарпатті вночі стовпчики термометра показуватимуть -3…-9 градусів вночі, а вдень повітря може прогрітися до 0 градусів.

Різке потепління, за словами синоптика, може початися від 3 січня. Кібальчич каже, що можливо, навіть почнеться відлига.

Завдяки помірному південно-західному вітру, до нас надходитиме тепла і волога маса середземноморського походження,

– пояснив він.

Крім підвищення температури в кількох областях прогнозується туман і невеликий мокрий сніг, дощ і мряка.

На Півдні та в Центрі може бути шквальний вітер – місцями 15 – 20 метрів за секунду.

Плюсова температура повернеться в Україну у неділю, 4 січня. Навіть уночі прогнозується від 3 градусів морозу до 3 градусів з позначкою "плюс". Удень повітря прогріється до +5 градусів. На Півдні та в Центрі прогнозується ще вища температура, там буде від 5 до 12 градусів тепла.

Контрастна погода в Україні очікується 5 – 7 січня. У західних та північних областях будуть невеликі морози та може йти сніг. На решті території країни опади можуть бути різними. В більшості областей прогнозують мокрий сніг, а на Південному Сході та в Криму – дощ. Подекуди може випадати й туман.

На Лівобережжі у ці дні температура повітря може сягати -2…+3 градусів вночі та від 1 до 6 градусів тепла вдень. У Криму та Приазов'ї попередньо очікується 7 – 11 градусів тепла.

У західних та північних регіонах синоптик прогнозує від 8 градусів морозу аж до -15 градусів уночі, а вдень там може бути від 3 до 8 градусів морозу.

Останні дні першої декади січня принесуть в Україну морози з північних регіонів Європи. Вночі в більшості областей буде 9 – 15 градусів морозу та -2…-8 градусів удень. На півдні та крайньому Сході може бути тепліше, там термометри показуватимуть близько 0 градусів.

Відтак потепління на початку січня очікується в південно-східній частині України. Водночас сніговий покрив, за словами Ігоря Кібальчича, зберігатиметься на Півночі та Заході.

Яка погода прогнозується найближчим часом?