О прогнозе погоды на первую декаду января 24 Канал пишет со ссылкой на комментарий синоптика Игоря Кибальчича для издания "Телеграф".

Когда ожидается потепление в январе?

Как отметил синоптик, над Украиной будет находиться холодная воздушная масса арктического происхождения. Поэтому начало января пройдет с устойчивыми морозами, но без существенных осадков. Прогнозируется немного повышенное атмосферное давление.

В четверг и пятницу, 1 и 2 января, ночью и днем будет холодно. Ночью температура может опуститься вплоть до 10 – 16 градусов мороза.

В северных, центральных и восточных регионах 2 января прогнозируют от 14 до 19 градусов мороза. Днем там будет несколько теплее – от 2 до 10 градусов мороза.

На Юге и Закарпатье ночью столбики термометра будут показывать -3...-9 градусов ночью, а днем воздух может прогреться до 0 градусов.

Резкое потепление, по словам синоптика, может начаться с 3 января. Кибальчич говорит, что возможно, даже начнется оттепель.

Благодаря умеренному юго-западному ветру, к нам будет поступать теплая и влажная масса средиземноморского происхождения,

– объяснил он.

Кроме повышения температуры в нескольких областях прогнозируется туман и небольшой мокрый снег, дождь и морось.

На Юге и в Центре может быть шквальный ветер – местами 15 – 20 метров в секунду.

Плюсовая температура вернется в Украину в воскресенье, 4 января. Даже ночью прогнозируется от 3 градусов мороза до 3 градусов с отметкой "плюс". Днем воздух прогреется до +5 градусов. На Юге и в Центре прогнозируется еще более высокая температура, там будет от 5 до 12 градусов тепла.

Контрастная погода в Украине ожидается 5 – 7 января. В западных и северных областях будут небольшие морозы и может идти снег. На остальной территории страны осадки могут быть разными. В большинстве областей прогнозируют мокрый снег, а на Юго-Востоке и в Крыму – дождь. Кое-где может выпадать и туман.

На Левобережье в эти дни температура воздуха может достигать -2...+3 градусов ночью и от 1 до 6 градусов тепла днем. В Крыму и Приазовье предварительно ожидается 7 – 11 градусов тепла.

В западных и северных регионах синоптик прогнозирует от 8 градусов мороза до -15 градусов ночью, а днем там может быть от 3 до 8 градусов мороза.

Последние дни первой декады первой декады января принесут в Украину морозы из северных регионов Европы. Ночью в большинстве областей будет 9 – 15 градусов мороза и -2...-8 градусов днем. На юге и крайнем Востоке может быть теплее, там термометры будут показывать около 0 градусов.

Поэтому потепление в начале января ожидается в юго-восточной части Украины. В то же время снежный покров, по словам Игоря Кибальчича, будет сохраняться на Севере и Западе.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?