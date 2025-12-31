В конце декабря в Украину пришли сильные морозы и снегопады, которые сделали время накануне новогодних праздников более атмосферным. Зима сегодня как на календаре, так и на улице. В некоторых областях даже бушуют метели, а ночью температура падает ниже 10 – 15 градусов мороза.

Какой же будет погода в дальнейшем: ударят ли морозы и выпадет ли снег на Новый год, будет ли первая неделя января все еще холодной и когда и в каких областях можно ожидать потепления – в интервью 24 Каналу рассказал Иван Семилит, синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода на Новый год 2026?

Конец 2025 года в Украине по-настоящему зимний – с минусами, снегом и штормовым ветром. Что нам ждать на сам Новый год и будет ли снег?

31 декабря днем в Украине, кроме юга и юго-востока, будет выпадать небольшой снег. Его обусловит поле пониженного атмосферного давления с центром, что расположен к юго-востоку от территории нашей страны. Воздушные потоки будут преимущественно северо-западные, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В западных областях ожидаем порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет немного больше прояснений. Однако, именно из-за прохождения атмосферного фронта, ночью местами в западных и в северных регионах ожидаем небольшой снег. Днем он будет и в Карпатах. Во всех остальных областях – преимущественно погода без осадков.

На дорогах местами будет образовываться и удерживаться гололед, что является опасным явлением, потому что может быть довольно скользко. И стоит как пешеходам, так и водителям быть бдительными и осторожными.

Морозы или потепление: какая будет погода в начале января?

А какая погода в целом возможна в ближайшие дни? И будет ли продолжаться похолодание с морозами, или все же придет потепление?

В течение этой недели будет наблюдаться тенденция к снижению температуры. Поэтому 31 декабря на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах мороз будет еще сильнее, а температура воздуха будет снижаться до -13 градусов ночью. Зато в дневные часы метеорологи на станциях будут фиксировать от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Во второй половине недели, то есть в начале января, благодаря поступлению новой порции холодного воздуха из северных широт, будет происходить снижение температуры ночью до 6 – 14 градусов мороза. Кроме того, и дневные максимумы будут морозными и будут оставаться в пределах 1 – 7 градусов мороза.

2 января ночью мы ожидаем до -13 градусов, а на востоке страны – до -16 градусов. В западных областях и на крайнем юге температура будет в пределах 0 – -6 градусов. В восточных регионах в дневные часы будет прохладнее, чем на остальной территории, – до 6 градусов мороза.

3 января на всей Украине в ночные часы температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза. Днем значения будут от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Лишь на юге страны ночью будет значительно теплее, чем во всех остальных областях, – до +5 градусов. В дневные часы даже до +7, а в Крыму – до +11 градусов.

То есть это потепление будет наиболее ощутимым по южным областям Украины?

Да, наиболее ощутимым повышение у нас будет именно на юге страны. В той части оно будет ощущаться уже со 2 января.

Но с субботы, 3 января, и в западных областях возможно потепление до +7 градусов.

Когда ударят морозы до -16 градусов по Украине?

Если подытожить, какие могут быть самые сильные морозы в ближайшие дни? С ваших слов понимаю, что сильнее похолодание до -20 или -30 градусов не ожидается?

Да-да, не ожидаем. В общем получается так, что прохладнее всего будет 1 января, когда в ночные часы температура будет снижаться до -14 градусов. И также довольно прохладно будет 2 января – в пределах от -7 до -12 градусов ночью, а в восточных регионах даже до -16.

Днем 1 января температура немного опустится и будет от 2 до 7 градусов мороза. Но уже начиная с пятницы, 2 января, в течение дня морозы будут ослабевать и дневные максимумы будут несколько выше.

Самыми прохладными остаются четверг и ночь пятницы, 1 и 2 января.



Начало января пройдет со снегом и морозами / Фото Depositphotos

Можно ли считать, что такая температура в нынешних условиях для Украины является сильным или лютым морозом?

Если так смотреть, то средняя суточная температура близка к климатической норме. Поэтому это не превышение, не аномалия и не снижение.

Продержатся ли морозы и снег в течение зимы?

Сейчас в Украине наблюдается первая волна ощутимых морозов. Есть ли у вас, возможно, предварительные расчеты, будут ли еще такие волны похолоданий и морозов в течение зимы?

Трудно пока сказать, какой будет в целом зима. Сейчас нам доступен прогноз глобальных мировых центров прогнозирования только на январь. Соответственно знаем, что на следующий месяц среднемесячная температура ожидается в пределах 1 – 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже нормы.

Что касается осадков, то в январе они будут в пределах нормы и их месячное количество возможно в пределах 28 – 79 миллиметров. То есть это 80 – 100% от нормы.

По февралю трудно сказать, ведь пока нет прогнозов и данных, поэтому будем следить.

За последние дни почти по всей Украине выпал снег и держится снежный покров. Долго ли он может пролежать, или все же из-за перепадов температуры может вскоре растаять?

В южной части страны сейчас, например, не так много есть снега, кое-где это 1 – 2 сантиметра. И из-за повышения температуры в ближайшие дни он, конечно, будет немного подтаивать. А вот в ночные часы будут морозы, через которые еще может образовываться гололед в вечерние часы.

Относительно других областей, то в целом по территории Украины очень разная ситуация по снежному покрову. Как я уже говорил, на юге, в частности на территории Одесской области, почти нет снежного покрова, там только на нескольких метеостанциях фиксируем до 1 сантиметра. На северо-востоке, то есть в Харьковской и Сумской областях, есть до 15 – 17 сантиметров снега. Если говорить об Ивано-Франковской области, то буквально 29 декабря там фиксировалось до 21 сантиметра снега. Но сейчас на той метеостанции высота снежного покрова снизилась и достигает до 10 сантиметров.

Что будет дальше, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться климатическая ситуация. Если будет больше прояснений, то все будет таять и сходить. И таким образом будет меняться снежный покров. Но, ввиду нынешних морозов, снег пока не будет так интенсивно таять.

В дальнейшем в пятницу и субботу, 2 и 3 января, будем следить, начнется ли оттепель и начнет ли таять тот снег, который уже выпал.



В областях снега насыпало по-разному / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал (иллюстративное)

Грозят ли Украине снежные штормы с севера?

Северную Европу несколько дней назад накрыл снежный шторм "Йоханнес". Будет ли он двигаться в нашу сторону и возможно ли, что к нам зайдет какой-то другой шторм с севера, из Арктики?

Возможно, этот шторм просто разрушился и его уже нет.

В целом во второй половине недели погоду будет определять уже другое барическое поле на территории Украины – это у нас будет поле пониженного атмосферного давления с центром над Скандинавией. Он будет тянуться к нам, но не принесет каких-то опасных метеорологических явлений, или чего-то другого.

Это просто будет небольшой снег. То есть каких-то катаклизмов, как все любят говорить, или апокалипсисов, как тоже многие пишут, в Украине не ожидаем. В общем будет обычная зимняя погода.

Какой может быть погода на Крещение?

Есть ли какие-то предварительные прогнозы на 5 – 6 января, когда будем праздновать Крещение?

Сейчас на эти даты пока не могу точно сказать, потому что ожидаем детальных и более правильных прогнозов от наших синоптиков.

Однако если смотреть на тенденции, на более такой консультативный прогноз, то могу сказать, что на юге и востоке Украины в эти дни ожидается мокрый снег и дождь. Температура в ночные часы будет колебаться в пределах от 0 до -6 градусов, днем – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На остальной территории может быть снег и мокрый снег, температура ночью до 12 градусов мороза, а в день от 0 до 6 градусов мороза.

Это предварительный прогноз на 5 – 9 января, который спрогнозировали наши синоптики в соответствии с теми аналитическими моделями, которые сейчас доступны. Конечно, погода может немного измениться, поскольку все движется и соответственно меняется.