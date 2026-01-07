Как повлияют морозы на графики отключений?

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Во Львове начали восстановление электроэнергии: в городе частично запитали критическую инфраструктуру

Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой,

– подчеркнул Зайченко.

По его словам, погоду можно спрогнозировать и подготовить энергосистему к работе в сильные морозы, даже поврежденную российскими обстрелами.

К слову, энергетики полностью подготовили систему к зиме на начало октября. Зайченко говорит, что готовыми были и объекты генерации, и передачи энергии. Но массированные ракетно-дронные атаки осенью и в декабре значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме.