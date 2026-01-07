Как повлияют морозы на графики отключений?
Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Смотрите также Во Львове начали восстановление электроэнергии: в городе частично запитали критическую инфраструктуру
Снижение температуры всегда приводит к увеличению потребления электроэнергии, это закономерно. Но не морозы, а российские обстрелы для нас сейчас являются основной проблемой,
– подчеркнул Зайченко.
По его словам, погоду можно спрогнозировать и подготовить энергосистему к работе в сильные морозы, даже поврежденную российскими обстрелами.
К слову, энергетики полностью подготовили систему к зиме на начало октября. Зайченко говорит, что готовыми были и объекты генерации, и передачи энергии. Но массированные ракетно-дронные атаки осенью и в декабре значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме.
Поэтому в Укрэнерго прогнозируют, что в случае снижения температуры воздуха до -20 градусов, графики отключения света все-таки могут усилить.
Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений,
– отметил Зайченко.
Но этот прогноз касается только температурных колебаний. Какими будут последствия ударов российской армии по энергосистеме перед или во время сильных морозов, энергетики сказать не могут.
Важно! Глава Укрэнерго отмечает, что основной причиной отключений света являются именно постоянные атаки России на энергетику.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Ситуация в энергосистеме Украины из-за российских атак остается сложной.
- В результате ночных обстрелов на утро 7 января значительное количество потребителей были обесточены в Днепропетровской области.
- Из-за предыдущих атак врага сетевые ограничения применяют сегодня в Одесской области, где до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Вместе с тем в результате повреждения системы энергетики ограничивают потребление электроэнергии во всех регионах Украины. Сейчас действуют:
- почасовые отключения для всех категорий потребителей;
- графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В то же время потребление электроэнергии в Украине 7 января возросло, что требует экономии от потребителей.
Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний,
– отметили в Укрэнерго.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать изменения можно на сайтах и официальных страницах своих облэнерго в регионе.
Что известно об атаках на энергетику Украины?
Враг продолжает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ежедневно страдают объекты и сети в различных областях – от запада до востока. Особенно страдают прифронтовые и приграничные регионы.
Так, в ночь на понедельник, 5 января, Россия ударила ракетами и дронами по энергообъектам в нескольких регионах Украины, в результате чего на утро были обесточены потребители в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях. Полностью без света остался город Славутич.
Ранее, в ночь на 3 января, враг нанес удары по энергетическим объектам в Николаевской и Херсонской областях. Из-за атаки часть потребителей в Николаевской области осталась без электроснабжения. На Херсонщине снова пострадала Херсонская ТЭЦ. Кроме того, на временно оккупированной Запорожской АЭС была потеряна подача электроэнергии одной из высоковольтных линий.