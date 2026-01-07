Медицинская система и электротранспорт смогли адаптироваться под неожиданные отключения света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
Как Львов справился с ситуацией?
Садовый провел разговоры с премьер-министром, исполняющим обязанности министра энергетики и министром здравоохранения. По его словам, решение "сбалансировать" энергосистему, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым.
Заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич сообщила, что медицинская система города справилась с вызовом. Больницы обеспечены генераторами и работали на альтернативном свете.
Стационары, которые попали под отключение с 00:00, оперативно перешли на резервные источники питания. Все критические службы функционировали непрерывно, пациенты не остались без медицинской помощи, жизненно важное оборудование работало в штатном режиме.
Садовый отметил, что проблемы с электроснабжением понимают как на уровне города, так и на уровне страны, и продолжаются работы для стабилизации ситуации.
Обратите внимание! В городе начинают возвращать электроэнергию объектам критической инфраструктуры.
Почему критическую инфраструктуру во Львове отключили от энергоснабжения?
С ночи 7 января в городе часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без света. Город был вынужден работать по новому графику из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий.
Во Львове коммунальный электротранспорт перевели на общие графики отключений, что привело к транспортному коллапсу и росту цен на такси. Движение троллейбусов и трамваев ограничено, но автобусы работают стабильно, а техника чистит дороги.
Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов продублировали автобусами. Так город пытался найти альтернативы и уменьшить нагрузку на транспортную систему.