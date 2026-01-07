Мэр города Андрей Садовый обратился в Кабмин за объяснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Андрея Садового.
Почему больницы и транспорт Львова оказались без электроэнергии?
С этой ночи во Львове часть больниц и весь коммунальный электротранспорт остались без света. Город вынужден работать по новому графику из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий.
То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!
– заявил мэр Андрей Садовый.
Он обратился к членам Кабмина для решения проблемы, но в то же время город экстренно планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.
Почему одни украинцы имеют "больше света", чем другие
Продолжительность отключений света в Украине отличается в зависимости от региона из-за сетевых возможностей передачи и распределения энергии.
Сейчас в Украине работают над тем, чтобы максимально компенсировать негатив, который приносят обстрелы россиян и ухудшение погодных условий.