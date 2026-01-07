Мер міста Андрій Садовий звернувся до Кабміну за поясненнями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Андрія Садового.

Дивіться також Світла може бути більше: чому Україна не вичерпує можливості імпорту електроенергії

Чому лікарні та транспорт Львова опинилися без електроенергії?

З цієї ночі у Львові частина лікарень та весь комунальний електротранспорт залишились без світла. Місто змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.

Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!

– заявив мер Андрій Садовий.

Він звернувся до членів Кабміну для вирішення проблеми, але водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Чому одні українці мають "більше світла", ніж інші