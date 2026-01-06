На скільки Україна використовує можливості імпорту електроенергії?

Україна використовує спроможності імпортувати електроенергію приблизно на третину з огляду на ряд обмежень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор. Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Перспективи імпорту обмежені. Це потрібно зрозуміти. У нас від загального споживання всередині держави, у найкращому разі, на імпорт припадає до 15%. Не більше. Тому покладатися на імпорт і розповідати про те, що він нам допоможе, я б не став.

У січні в Укренерго повідомили, що максимальна пропускна спроможність перетинів для імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова зросла до 2 450 мегаватів (раніше була 2 300).

Як зазначив голова правління компанії Віталій Зайченко, імпорт залежить як від технічної спроможності міждержавних ліній, так і від ринку – тобто цін на електроенергію в Україні та сусідніх державах.

Цікаво! За даними ExPro, у грудні Україна збільшила імпорт електроенергії на 53% в порівнянні з листопадом – до майже 640 тисяч мегаватів на годину. Це рекордний показник у 2025 році. Проте загалом за рік Україна імпортувала 3,3 мільйона мегаватів на годину, що менше за обсяги 2024 року на 24%.

Що перешкоджає передачі імпортованої електроенергії?

Експерт Геннадій Рябцев говорить, що частково неповне використання державою потенціалу імпорту спричинене фізичними обмеженнями.

У нас обмежені можливості передачі електричної енергії з заходу на схід. Не вистачає високовольтних ліній електропередачі. Крім того, це великі відстані від кордону й до Лівобережжя, а тому й великі втрати. Ми чверть втрачаємо через транспортування, якщо воно є неефективним. Тому можна скільки завгодно підвищувати пропускну спроможність, але коли немає можливості фізичної, то ніяких перспектив у цьому плані також немає,

– резюмує експерт.

Раніше експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу розповідав, що покращити ситуацію зі світлом завдяки імпорту неможливо в всіх областях.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Є місця, які регіонально постраждали, і вони, на жаль, далеко. Перекрити імпортом всі проблеми цих регіонів просто неможливо. Тобто можна імпортом, наприклад, забезпечити споживачів на заході України й теоретично міркувати, як вироблені в центрі або на заході обсяги перекинути далі на схід. Але там проблема, що підстанції пошкоджені й не можуть передати потужності. Тому за рахунок імпорту потребу в тих регіонах не перекриєш.

Нагадаємо, що восени Росія змінила тактику обстрілів енергетики України. Під удари потрапили не тільки об’єкти генерації, а й розподільчі мережі, які значно складніше захистити.

Які ще фактори стримують імпорт електроенергії?

Не дивлячись на рекордні обсяги імпортованої в грудні електроенергії, можливості закупівлі є більшими, говорить експерт Геннадій Рябцев. На його думку, ними не користуються навіть компанії, яким можна ефективно передати енергію, через відсутність стимулів, а також необхідності в таких обсягах.

З огляду на це виробники в європейських державах не бачать потреби в нарощуванні обсягів генерації.

Щоб реалізувати максимальну спроможність міждержавних перетинів, потрібно прибрати низку обмежень: як організаційних з боку наших партнерів, так і фізичних. Тому що одна справа – мати максимально можливий перетин на кордоні, а інша – займатися реальним комерційним імпортом. Якщо немає заявок на цей імпорт, ніхто не хоче замовляти й купувати цю енергію, то немає значення, скільки б у нас не було цього максимального перетину. Ми досі використовуємо перетин у найкращому випадку десь на третину,

– каже Геннадій Рябцев.

Перепоною для нарощування імпорту є прайс-кепи для бізнесу, тобто граничні ціни на закупівлю електроенергії, які встановлює Нацрегулятор. Це стримує імпорт, до прикладу, у пікові години, коли ціни на європейському ринку перевищують встановлені НКРЕКП граничні ліміти.

У такій ситуації імпорт стає економічно невигідним для трейдерів, адже вони не можуть продати закуплену електроенергію на українському ринку за ціною, яка покриває витрати та маржу.

Як повідомляли в Укренерго, у грудні відбулися місячні аукціони з розподілу пропускної спроможності перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Зауважте! За підсумками торгів, запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг пропозиції. До прикладу, на кордоні України з Угорщиною розподілили 460 мегаватів доступної пропускної спроможності з граничною ціною 13,4 євро за мегават. Проте загальний запитуваний трейдерами обсяг склав 4 625 мегаватів.

Яка ситуація в енергетиці України станом на 6 січня?