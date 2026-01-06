Для кого зростуть тарифи на світло у 2026 році?

Вона передбачена для споживачів, енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, пише 24 Канал з посиланням на ligazakon.

Річ у тім, що у вівторок, 30 грудня 2025 року НКРЕКП ухвалила дві постанови – №2262 та №2263. Вони регулюють так званий "зелений" тариф.

Що це означає? Йдеться про ціну, за якою держава купує електроенергію, яка вироблену з відновлюваних джерел: малі електростанції, приватні домогосподарства, які продають надлишок електроенергії тощо.

Найвища ставка – це 893,49 гривні за кіловат на годину (без урахування ПДВ). І це актуальна ціна для приватних сонячних електростанцій, які відповідають таким критеріям:

сонячні установки до 50 кіловатів; розміщені на дахах або фасадах; введені в експлуатацію у 2019 році.

Також під нові правила підпадають приватні домогосподарства:

Сонячні електростанції до 30 кіловатів (введені у 2026–2029 роках). Вітрові установки до 50 кіловатів. Комбіновані вітро-сонячні системи. Енергетичні кооперативи та малі виробники (до 150 кіловатів).

Водночас тарифи залежать від джерела енергії. Якщо йдеться про сонце, то це приблизно 5,27 гривні за кіловат. Вітер – близько 4,6 грн, біомаса та біогаз – понад 6 гривень. Малі ГЕС платитимуть найбільше – майже 6,9 грн за кіловат на годину.

Важливо! Цей тариф не стосується побутових споживачів.

Який тариф на світло для населення у 2026 році?

Нагадаємо, що для всіх мешканців України уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. І це незалежно від обсягу споживання. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України.

Такий тариф на оплату світла збережеться до 30 квітня 2026 року. Надалі його планують переглянути.

Що ще відомо про нові тарифи?