Для кого зростуть тарифи на світло у 2026 році?
Вона передбачена для споживачів, енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, пише 24 Канал з посиланням на ligazakon.
Річ у тім, що у вівторок, 30 грудня 2025 року НКРЕКП ухвалила дві постанови – №2262 та №2263. Вони регулюють так званий "зелений" тариф.
Що це означає? Йдеться про ціну, за якою держава купує електроенергію, яка вироблену з відновлюваних джерел: малі електростанції, приватні домогосподарства, які продають надлишок електроенергії тощо.
Найвища ставка – це 893,49 гривні за кіловат на годину (без урахування ПДВ). І це актуальна ціна для приватних сонячних електростанцій, які відповідають таким критеріям:
- сонячні установки до 50 кіловатів;
- розміщені на дахах або фасадах;
- введені в експлуатацію у 2019 році.
Також під нові правила підпадають приватні домогосподарства:
- Сонячні електростанції до 30 кіловатів (введені у 2026–2029 роках).
- Вітрові установки до 50 кіловатів.
- Комбіновані вітро-сонячні системи.
- Енергетичні кооперативи та малі виробники (до 150 кіловатів).
Водночас тарифи залежать від джерела енергії. Якщо йдеться про сонце, то це приблизно 5,27 гривні за кіловат. Вітер – близько 4,6 грн, біомаса та біогаз – понад 6 гривень. Малі ГЕС платитимуть найбільше – майже 6,9 грн за кіловат на годину.
Важливо! Цей тариф не стосується побутових споживачів.
Який тариф на світло для населення у 2026 році?
Нагадаємо, що для всіх мешканців України уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. І це незалежно від обсягу споживання. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України.
Такий тариф на оплату світла збережеться до 30 квітня 2026 року. Надалі його планують переглянути.
Що ще відомо про нові тарифи?
- В Україні запускають нові тарифи для користувачів домашнього інтернету від Київстар. Вони стають доступними для вівторка, із 6 січня. Оператор відкриває тарифи "Оптимальний" та "Комфортний". Вони замінять наявний тариф "Дім".
- Також у Борисполі з 1 січня зростають тарифи на водопостачання та водовідведення. Вартість економічно обґрунтованого тарифу збільшилася на 8% та становить 74 гривні 94 копійки.